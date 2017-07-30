درصدد تحقق امضای الکترونیکی در ادارات البرز هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، سید حمید طهائی صبح یکشنبه در مراسم افتتاح پارک تخصصی علم و فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات که با حضور وزرای ارتباطات و علوم در کرج برگزار شد، اظهار کرد: بر اساس آخرین سرشماری سال ۹۵ این استان رشد ۲.۴ درصدی دارد و این نشاندهنده رشد جمعیتی بالای این استان است.
استاندار البرز با تأکید بر اینکه البرز در حوزههای صنعت و کشاورزی از رشد قابلتوجهی برخوردار است، گفت: باوجوداین پیشرفتها نرخ بیکاری در استان بالاست به مین منظور به دنبال راهکارهای مناسب برای افزایش اشتغال هستیم.
طهائی بابیان اینکه در البرز با محدودیتهای فراوانی روبهرو هستیم، گفت: علیرغم پیشرفتهای فراوان محدودیتهایی در استان وجود دارد که نیازمند توجه بیشازپیش دولت است.
وی با اشاره به اینکه البرز قطب کشاورزی کشور است، بر لزوم استقرار پارک علم و فناوری کشاورزی در این استان تأکید کرد و این مهم را از دولت خواستار شد.
استاندار البرز بابیان اینکه یکسوم اقتصاد کشور در استان البرز محقق میشود، گفت: این استان در حوزه داروسازی نیز به آخرین فناوریهای روز دنیا مجهز است به همین منظور ضروری است که در این حوزه نیز پارک علم و فناوری افتتاح شود.
طهائی بابیان اینکه استان البرز گامهای فراوانی در زیرساختهای مخابراتی برداشته است، گفت: طی سه سال گذشته در ۵۷۰ خدمت برونسپاری شده است.
وی بابیان اینکه از سال گذشته مکاتبات ادارات استان البرز الکترونیکی شده است، افزود: در حال حاضر به دنبال امضای الکترونیکی در ادارات هستیم .
نظر شما