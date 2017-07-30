به گزارش خبرگزاری مهر، امیر تفتی خواننده موسیقی ایرانی با اعلام این خبر، عنوان کرد: این کنسرت را با همراهی ارکستر زهی «آینه» در دو تاریخ ۱۳ و ۱۴ مرداد ماه سال جاری تقدیم هنردوستان زادگاهم، شهر یزد خواهیم کرد.

این خواننده که پس از سال ۹۲ اجرای دیگری تا به امروز در شهر یزد نداشته است، یکی از دلایل عمده این اجرا را ثبت جهانی شهر یزد توسط یونسکو در هفته های اخیر دانست و گفت: حرکتی که برای برگزاری کنسرت انجام می گیرد کمترین کاری است که در این راستا می توانم برای زادگاهم انجام دهم. به هر حال اگر این اتفاق برای هر شهر دیگری در جهان افتاده بود جشن هایی در حد ملی در آن شهر برگزار می شد ولی متاسفانه مسئولان شهر به یک خبر و مصاحبه اکتفا کردند.

وی با اشاره به جزئیات «نای شکسته» و کنسرت پیش روی خود افزود: این آلبوم را در سال ۹۰ به آهنگسازی کیوان ساکت و ترکیب ارکستر بزرگ منتشر کردیم. ناگفته نماند در این اجرا با همراهی گروه «ارکستر زهی آینه» به دیدار مخاطبان عزیزمان می رویم. این کنسرت در مایه دشتی، آواز بیات اصفهان و همایون اجرا خواهد شد که نیمی از برنامه قطعات انتخاب شده از آلبوم نای شکسته و مابقی هم از قطعات ماندگار و جاودانه موسیقی اصیل ایرانی است. ترکیب ارکستر نیز در این برنامه متفاوت است و این امر هم باعث تنوع در آثار اجرایی خواهد بود و هم شنوندگان موسیقی ایرانی نیز از این نوع و رنگ متنوع بهره مند می شوند.

کنسرت آلبوم «نای شکسته» با خوانندگی امیر تفتی، روزهای ۱۳ و ۱۴ مرداد ماه ۱۳۹۶ در تالار تربیت معلم شهر یزد برگزار می شود.