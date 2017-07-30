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۸ مرداد ۱۳۹۶، ۱۱:۱۵

ساعت‌ها تلاش شبانه‌روزی برای مهار آتش؛

آتش‌سوزی جنگل‌های باینگان پاوه مهار شد/ ۳۵ هکتارجنگل و مرتع سوخت

آتش‌سوزی جنگل‌های باینگان پاوه مهار شد/ ۳۵ هکتارجنگل و مرتع سوخت

کرمانشاه- پس از حدود یک روز کامل تلاش، نهایتا آتش سوزی جنگل‌ها و مراتع باینگان پاوه در استان کرمانشاه مهار شد و حدود ۳۵ هکتار از مراتع و جنگل‌های این منطقه در آتش سوخت.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از حدود یک روز کامل تلاش، نهایتا آتش سوزی جنگل‌ها و مراتع باینگان پاوه در استان کرمانشاه که از صبح روز شنبه آغاز شده بود توسط نیروهای امدادی و مردم محلی اطفا و مهار شد.

این آتش سوزی حدود یک روز به طول انجامید و طی آن بخش زیادی از جنگل ها و مراتع این منطقه طعمه حریق شد.

یادگار غالبی، رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان پاوه در این مورد به خبرنگار مهر گفت:این آتش سوزی از صبح روز شنبه به وقوع پیوست که پس از تلاش شبانه روزی نیروهای منابع طبیعی و مردمی  هردو بخش از این آتش سوزی ها از سمت شهرستان پاوه و شهرستان جوانرود صبح امروز مهار شد.

رئیس اداره محیط زیست شهرستان پاوه نیز به خبرنگار مهر، گفت: در این آتش سوزی ها بیش از ۳۵ هکتار از مراتع و جنگل های بخش باینگان در آتش سوخت.

کد مطلب 4044986

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