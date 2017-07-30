برجام، دیوار بلند سر راه تعاملات کشور را شکست

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نهاوندیان دقایقی قبل در مراسم جشن ملی شکر که در محل اتاق بازرگانی ،صنایع و معادن ایران برگزار شد، گفت:رکورد در تولید شکر نشان می دهد می توانیم با تکیه بر منابع موجود محصول بیشتری داشته باشیم و این معجزه بهره وری است.

وی با بیان اینکه اگر تولیدی انجام شود که بازار نداشته باشد، جز خسارت نخواهد بود، گفت: کار بزرگی که در برجام انجام شد این بود که دیوارهای بلندی که بر سر راه تعاملات ما بودشکست.

به گفته وی ورود تکنولوژی و فناوری در حوزه کشاورزی به کشور مدیون برجام است.

رئیس دفتر رئیس جمهور همچنین با اشاره به اینکه بخش کشاورزی توانسته در تولید چغندر قند و شکر عملکرد بسیار مناسبی داشته باشد اظهار داشت: عملکرد تولید چغندر قند از ۳۱ تن در هکتار در سال ۸۸ به ۵۳ تن در هر هکتار در حال حاضر رسیده ضمن اینکه تولید شکر نیز از ۴.۳ گرم به ۷.۶ گرم رسیده که این دستاوردها مایه مباهات است.

نهاوندیان با اشاره به اینکه ۱.۳ رشد اقتصادی باید از رشد بهره وری حاصل شود گفت: متأسفانه هنوز این مسئله تحقق نیافته است اما گزارشاتی که امروز در این جلسه مطرح شد نشان می دهد که این کار شدنی است و می شود با استفاده بهینه از منابع موجود، بازده کار را بالاتر برد.

وی تصریح کرد: تنها چغندر قند و شکر نیستند که ما به چنین دستاوردهایی در تولید آنها رسیده ایم بلکه ما در محصولاتی مانند گندم نیز همین عملکرد را داشته ایم و بدون اینکه سطح زیر کشت را افزایش داده باشیم یا اینکه مصرف آب را بالا ببریم، محصول بیشتری به دست آورده ایم و این رمز و کلید رشد پایدار ایران است.

رئیس دفتر رئیس جمهور خاطرنشان کرد: بنده به سهم خود و از طرف دولت از تمام کشاورزان، مهندسان و تحلیل گران تشکر می کنم که توانستند چنین عملکرد موفقیت آمیزی را به نمایش بگذارند چرا که این کار نه تنها برای کشاورزی اهمیت زیادی دارد بلکه به عنوان یک حجت برای دیگر بخش ها تلقی می شود که با تکیه بر بهره وری می توان محصول را بالا برد.

نهاوندیان با اشاره به اینکه ما بیشتر از منابع طبیعی، منابع انسانی را تضعیف کرده ایم گفت: این همه سرمایه انسانی باید در فضای کسب و کار مساعدی تبدیل به نیروی کار مفید شود. اما متأسفانه ما نتوانستیم این سرمایه را در یک محیط مناسب تبدیل به یک نیروی کار خلاق نماییم و آنها را به کار بگیریم.

وی همچنین با تأکید بر اینکه رشد بدون عدالت پایدار نمی ماند ادامه داد: در بهره مندی از اقتصاد باید گام های جدی برداریم. بحث عدالت اجتماعی به ویژه در کشاورزی بسیار مهم است. کشاورز ما باید احساس بهره مندی نماید.

رئیس دفتر رئیس جمهور تأکید کرد: باید فاصله دهک پائین و بالا در اقتصاد همواره مورد توجه ما باشد و نگاه عدالت اجتماعی در اقتصاد بتواند رشد پایدار ما را تضمین کند.