آزادی ۹۰ زندانی ندامتگاه تهران بزرگ در پی جلب رضایت ۱۲۰نفر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجتمع ندامتگاه تهران بزرگ با اقدامات انجام گرفته واحد مددکاری برای اخذ رضایت از شکات در ۴ ماه اول سال ۹۶ تعداد ۹۰ نفر از مددجویان آزاد شدند.

مشعلی رییس اداره خدمات اجتماعی مجتمع در این زمینه گفت: از طریق رایزنی با خیرین استان و انجمن حمایت از زندانیان در سال ۹۶ تا کنون زمینه آزادی ۹۰ نفر از مددجویان دربند که به دلیل عدم توانایی مالی و پایان محکومیت در زندان بودند فراهم شد. از این تعداد ۱۴ نفر توسط اقدامات سازمان زندانها و ۷۶ نفر نیز با اقدامات مددکاران مجتمع و جلب رضایت شکات آزاد شدند.

رییس اداره خدمات اجتماعی مجتمع افزود: اصل بدهی این ۷۶ نفر از مددجویان با ۱۲۰ نفر شاکی رقمی بالغ بر ۴۵۰ میلیون تومان بوده که با تلاش مددکاران و رایزنی های انجام گرفته با شکات با پرداخت ۳۱۰ میلیون تومان رضایت های لازم اخذ و مددجویان آزاد شدند.

ازجمله اقدامات دیگر این واحد را می توان کمک به خانواده های زندانیان در تهیه مسکن، هزینه های دارو، هزینه های ایاب و ذهاب و برخی اقدامات دیگر عنوان کرد.