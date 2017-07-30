۵۱۹ میلیارد ریال از مطالبات گندمکاران مازندران پرداخت شد

سیدمحمد جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پرداخت بیش از ۵۱۹ میلیارد ریال به گندمکاران مازندرانی اظهار داشت: در سال زراعی جاری تاکنون ۹۷ هزار و ۸۷۴ تن گندم به صورت خرید تضمینی از کشاورزان مازندران خریداری شد.

مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۲ افزود: نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی جاری بر اساس دو درصد افت غیر مفید و چهار درصد افت مفید ۱۳ هزار ریال است و پرداخت بهای گندم تحویلی از طریق بانک کشاورزی صورت خواهد گرفت.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد مابقی مطالبات گندمکاران استان نیز بزودی به حساب آنها واریز خواهد شد.

وی از افتتاح سکوی بارگیری حمل ریلی سیلوی شهید میرزاپور نکا خبر داد و گفت: با افتتاح این سکوی بارگیری کاهش حجم ترافیکی در سکوی تخلیه، افزایش توان تخلیه کامیون ها، افزایش سرعت و زمان بارگیری و افزایش توان بارگیری را به همراه خواهد داشت.

جعفری افزود تا کنون حدود ۷۹ هزار تن گندم توسط حمل ریلی از استان مازندران به استانهای سیستان و بلوچستان، اصفهان ، هرمزگان و یزد ارسال شد.