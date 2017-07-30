رونمایی از اطلس محیط زیست مناطق ۲۲گانه پایتخت تا پایان شهریورماه

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی گلمکانی با بیان اینکه از سال۹۳ اطلس محیط زیست شهر تهران در تمامی مناطق ۲۲گانه آغاز به کار کرده است، گفت: این طرح با تعریف پروژه شناسایی منابع آلاینده و پایش آلودگی ها شروع شد. این پروژه زیربنای اطلس محیط زیستی است که از سال ۹۴ بعد از اینکه این پروژه انجام شد، در دستورالعمل تمامی مناطق شهر تهران قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه اطلس محیط زیست منطقه ۳ اولین اطلسی بود که در خردادماه سال جاری تکمیل و رونمایی شد، ادامه داد: به ترتیب اطلس مناطق دیگر نیز رونمایی می شوند. به طوری که بنا داریم تا پایان شهریورماه اطلس تمام مناطق ۲۲گانه شهر تهران را به مرحله بهره برداری برسانیم.

رییس مرکز محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران با اشاره به اینکه تا پایان سال۹۶ اطلس محیط زیست کلان شهر تهران که جمع بندی تمام اطلس های مناطق است را تهیه می کنیم، اذعان کرد: این اطلس ها جامع هستند و تمام منابع آلودگی ها در سطح کلان شهر را در برمی گیرد، چراکه این اطلس مهمترین زیرساخت نرم افزاری در حوزه محیط زیست است. به عبارت دیگر مشخص کننده سیمای محیط زیستی در تک تک پارامترها ما در حال حاضر است.

وی با بیان اینکه اطلس محیط زیست شهر تهران نشان دهنده این است که اختصاص منابع و تعریف پروژه های اجرایی و مسایلی از این دست باید به چه سمتی و سویی حرکت کند، یادآور شد: پیدا کردن اینکه در کجای شهر مشکلات بیشتری داریم از جمله اهداف این طرح است، تا محیط زیست و مسایل محیط زیستی در سطح شهر به یک شکل پیشرفت و توسعه پیدا کنند که مهمترین نکته در اطلس محیط زیست شهر تهران است.

گلمکانی با تاکید بر اینکه در اطلس محیط زیست، کاری به محتوای محلی که اندازه گیری می کنیم نداریم، اظهار کرد: خیابان، محل یا بوستان خاصی برای ما تفاوتی نمی کند، چراکه در این طرح نوع آلودگی برای ما مهم است. مثلا آلودگی منابع آب زیرزمینی و نیترات آب در یک نقطه از بقیه نقاط بیشتر ممکن است باشد.

وی در خصوص آلودگی صوتی هم گفت: روش کار بدین گونه است که بررسی می کنیم در کدام نقاط شهر تراز صوتی بالایی داریم که باید نسبت به کاهش آن تلاش کنیم و به استاندارد محیط زندگی بیشتر دست یابیم. به عنوان نمونه در حوزه آلودگی صوتی کانون هایی ایجاد کرده ایم که با تراز صوتی بالا هستند و در کنار بزرگراه ها و کارخانه جات که تولید کننده صدا هستند آلاینده ها را اندازه گیری می کنیم.

رییس مرکز محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران با بیان اینکه جاهایی که صدای کمتری دارند را اندازه گیری کرده ایم که بتوانیم به یک دستی برسیم و این میزان را به حد استاندارد نزدیک کنیم، گفت: باید تشخیص دهیم که در کجاها تراز صوتی بالاتر و در کدام نقاط پایین تر است. در مکان هایی که تراز صوتی اش بالاتر است بااقدامات موثر تراز صوتی را استاندارد می کنیم.

گلمکانی با اشاره به اینکه در حوزه آلودگی آب و خاک و هوا منبع آلاینده را شناسایی کرده و از طریق اعمال اخطارها اقدام می کنیم تا آلودگی کنترل شود، افزود: برای از بین بردن آلودگی اقدامات اجرایی نیاز است که بعد از رونمایی از این اطلس برنامه ریزی مدون و جامعی می تواند انجام گیرد. البته طی ۱۵ سال گذشته اقدامات موثری در جهت کاهش آلاینده ها توسط شهرداری تهران انجام گرفته است اما این اطلس به فعالیت ها شکل موثرتر و مدون تری می دهد.