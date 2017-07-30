۸ مرداد ۱۳۹۶، ۱۱:۲۱

یک فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان؛

تشنجات ناشی از تب در کودکان باید عیب یابی شود

یک فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان گفت: از جمله مسائلی که خانواده ها باید به آن توجه کنند پیشگیری از تشنجات ناشی از تب در کودکان است.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر غلامرضا زمانی در برنامه «یک نکته یک متخصص» شبکه رادیویی سلامت با بیان اینکه از جمله مسائلی که خانواده ها باید به آن توجه کنند پیشگیری از تشنجات ناشی از تب است، افزود: همانطور که والدین می دانند تشنجات ناشی از تب حتما باید عیب یابی شود.

وی ادامه داد: اگر علت تشنج ناشی از تب، سرماخوردگی بود، درمان گذرایی می خواهد، اما اگر عفونت گوارشی بود جدای از درمان، باید پیشگیری هم کرد.

این فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان اظهارداشت: بنابراین در برخورد با هر پدیده تب دار ضمن اینکه خانواده ها به پزشک مراجعه و علت تب را جستجو و توصیه های پزشکی را اجرا می کنند آموزش هایی را هم باید برای پیشگیری از تشنج ناشی از تب داشته باشند.

وی در ادامه بیان کرد: از جمله این موارد کاهش و کنترل تب است و در صورت توصیه پزشک معالج، همزمان با تب بر، داروهایی تجویز می شود که معمولا در مدت کوتاهی مصرف می شوند.

این فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان در پایان خاطرنشان کرد: این داروها به صورت موقت برای افرادی که سابقه تشنج ناشی از تب دارند به مدت ۲۴ ساعت و در صورت لزوم برای روز دوم هم تجویز می شود.

حبیب احسنی پور

