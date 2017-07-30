متهم: زنان را با لوازم آرایش فریب می دادم

به گزارش خبرنگار مهر ساعت ۲۰:۳۰ روز هجدهم خرداد از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ خبر دستگیری یک زن به اتهام سرقت از یک طلافروشی، به کلانتری ۱۶۹ مشیریه اعلام شد. با حضور مأموران کلانتری در محل سرقت واقع در پاساژ کیوان و انجام بررسی‌های اولیه مشخص شد خانم جوانی به همراه یک مرد، به بهانه خرید یک رشته زنجیر و پلاک وارد طلافروشی شده و در ادامه متهم مرد از صحنه با سرقت یک رشته زنجیر و پلاک طلا، از مغازه طلافروشی خارج و متواری شده است و زمانی که همدست وی قصد خارج شدن از طلافروشی را داشته توسط صاحب مغازه طلافروشی و کسبه پاسار دستگیر می‌شود.

با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع "سرقت طلافروشی به شیوه کش روی" و به دستور بازپرس شعبه چهارم دادسرای ناحیه ۱۴ تهران، پرونده در اختیار کلانتری ۱۶۹ مشیریه قرار گرفت.

صاحب طلافروشی پس از حضور در کلانتری ۱۶۹ مشیریه، در اظهاراتش به مأموران تجسس ویژه کلانتری گفت: دو نفر آقا و خانم به بهانه خرید طلا وارد مغازه طلافروشی شدند؛ این آقا و خانم ابتدا چند رشته زنجیر و پلاک را برای رؤیت از بنده درخواست کردند؛ در همین زمان یکی از آن‌ها (مرد متواری از صحنه سرقت) در حالیکه یک رشته زنجیر و پلاک (به ارزش تقریبی سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) در دست داشت، از مغازه خارج شد و در پشت ویترین مغازه مشغول دیدن طلاجات داخل ویترین شد؛ به تصور اینکه همسر این آقا داخل مغازه‌ی طلافروشی حضور دارد، توجهی به این موضوع نداشتم که ناگهان خانم داخل مغازه قصد خروج از طلافروشی را داشت که با کمک سایر کسبه‌ پاساژ او را دستگیر کردیم.

زن ۳۰ ساله در اظهاراتش به مأموران گفت: چندی پیش زمانی که برای خرید به بازار مولوی – راسته پلاستیک فروشان رفته بودم با فردی که خودش را سعید معرفی کرد، آشنا شدم. سعید مدعی بود که در زمینه خرید و فروش لوازم آرایشی زنانه فعالیت دارد و حتی در چند جلسه ملاقاتی که با یکدیگر داشتیم، چندین قلم لوازم آرایشی زنانه را نیز به عنوان هدیه برایم آورد. به تدریج تماس‌های ما با یکدیگر زیاد شد تا اینکه یک روز سعید با من تماس گرفت و مدعی شد که قصد خرید یک رشته زنجیر و پلاک طلا را به عنوان هدیه برایم دارد. با یکدیگر در منطقه مشیریه قرار ملاقات گذاشتیم تا اینکه او با یک دستگاه موتورسیکلت به محل قرار آمد و دو نفری به پاساژ کیوان که در آن چند مغازه طلافروشی قرار دارد، رفته و در آنجا وارد یک مغازه طلافروشی شدیم. پس از انتخاب چند رشته زنجیر و پلاک، سعید یکی از آن‌ها را برداشت و به بهانه‌ی مقایسه آن با سایر طلاجات ویترین از مغازه خارج شد و همزمان با تلفن همراهش نیز مشغول صحبت شد؛ سعید در حال صحبت کردن با گوشی تلفن همراهش بود که ناگهان از پشت ویترین ناپدید شد. قصد داشتم تا از مغازه بیرون رفته و او را پیدا کنم که صاحب طلافروشی مانع بیرون رفتن من شد و به همراه سایر کسبه پاساژ مرا به مأموران تحویل دادند.

با توجه به شیوه و شگرد سرقت، مأموران تجسس کلانتری با بررسی تصاویر به دست آمده از دوربین‌های مداربسته طلافروشی و دیگر اقدامات پلیسی، موفق به شناسایی یکی از مجرمان سابقه دار به نام علی ۴۷ ساله شدند که پیش از این به اتهام ارتکاب جرایم مرتبط با موادمخدر و کلاهبرداری دستگیر و روانه زندان شده بود.

با شناسایی تصویر علی از سوی متهم زن پرونده، مأموران با شناسایی محل تردد متهم در خیابان پیروزی - چهارراه کوکاکولا اقدام به دستگیری او کرده و در بازرسی اولیه از وی موفق به کشف مقادیری لوازم آرایشی زنانه از شدند که در همان تحقیقات اولیه عنوان داشت که قصد ملاقات با خانم جوانی را داشته که چندی پیش با او آشنا شده است.

علی در همان تحقیقات اولیه صراحتا به فریب زنان جوان و طعمه قرار دادن آن‌ها برای انجام سرقت هایش خود از مغازه‌های طلافروشی اعتراف کرد؛ متهم در اظهاراتش صراحتا به سرقت‌های مشابه از مغازه‌های طلافروشی در میدان خراسان و به ویژه بازار بزرگ طلافروشی تهران اعتراف کرد که با بهره گیری از اعترافات متهم، تعدادی از این محل‌های سرقت در بازار بزرگ تهران شناسایی و صاحبان طلافروشی نیز پس از حضور در کلانتری مشیریه، متهم را به صورت کامل مورد شناسایی قرار دادند.

سرهنگ سیروس کتابعلی، سرکلانتر ششم پلیس پیشگیری تهران بزرگ، با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: با توجه به اعتراف صریح متهم به انجام سرقت‌های مشابه و شناسایی تعدادی از شکات و به منظور شناسایی سایر جرایم ارتکابی متهم، دستور انتشار بدون پوشش تصویر متهم از سوی بازپرس پرونده صادر شده است؛ لذا از شکات و مالباختگانی که موفق به شناسایی تصویر متهم شدند دعوت می‌شود تا جهت پیگیری شکایات خود به نشانی کلانتری ۱۶۹ مشیریه واقع در شهرک مشیریه – خیابان بوعلی مراجعه کنند.