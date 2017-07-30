فیلم مستند پرتره «هزاران راه رفته» پخش می شود

دانیال علیزاده پیرامون این مستند به خبرنگار مهر گفت: «هزاران راه رفته»، مستندی بر شرح زندگی هنری حسین لیاقت، از هنرمندان تئاتر قدیمی اصفهان است که بعد از مدت ها زندگی پر فراز نشیب و دوری از صحنه باز عزم خود را جذم می کند و تصمیم به این دارد تا خودش را باری دیگر جلوی دوربین نشان دهد.

این فیلمساز شیرازی با اشاره به اینکه حسین لیاقت تنها بازمانده قدیمی ترین گروهای تئاتر کشو از نسل بازیگران بومی به جامانده از سال های دور از گروه ارحام صدر کارگردان و مکتب تاتر اصفهان بود است افزود: پژوهش های این فیلم که به شیوه مستند پرتره تهیه شده، ماه ها پیش از تصویربرداری انجام گرفت و موسیقی و صداگذاری این مستند در تیرماه امسال انجام شد تا در نهایت پس از ۳ ماه آماده نمایش گردد.

سازنده فیلم مستند «هزاران راه رفته» با اشاره به مستند داستانی بودن فیلم اظهار کرد: بخشی از لوکیشن های این فیلم چون در بافت قدیم قرار می گرفت و صحنه ها بازسازی شده هم اینک دیگر وجود نداشت که ناچار شدیم با ساخت دکور یک سری سکانس ها را بسازیم و صحنه ها را بازسازی کنیم.

دیگر عوامل ساخت فیلم مستند پرتره «هزاران راه رفته» را دانیال علیزاده(تهیه کننده ،تصویربردار و کارگردان)، سمیه همایون(طراح صحنه و مدیر تولید)، فاطمه همایون(عکاس)، آرش میرحاجی(تدوین)، و کسری یزدانی(طراح پوستر) تشکیل می دهند.