حجت الاسلام حسین زارع در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تبریک فرارسیدن میلاد با سعادت کریمه اهل بیت (ع) حضرت فاطمه معصومه(س) و امام رضا (ع)، اظهار کرد: به مناسبت پنجم ذیقعده روز تکریم و تجلیل از امامزادگان و بقاع متبرکه همایشی به همین منظور در شهرستان فومن برگزار می شود.

وی با بیان اینکه این همایش با عنوان «تکریم از امامزادگان و بقاع متبرکه» برگزار می شود، افزود: زمان برگزاری این مراسم همزمان با میلاد باسعادت امام رضا(ع) در روز جمعه ۱۳ مرداد ماه در بقعه آقا پیرسرای سه پیران فومن است.

وی در خصوص سخنران این مراسم نیز گفت: در تلاش هستیم که حجت الاسلام ستار علیزاده مدیرکل اوقاف و امورخیریه گیلان به عنوان سخنران این مراسم دعوت شود.

به گفته زارع این مراسم باهدف ارتقاء معرفت دینی و بصیرت افزایی مردم، برنامه‌ریزی‌های لازم برای ترویج سیره اهل‌بیت و امام زادگان و جایگاه این بقاع متبرکه به‌عنوان بقعه‌های بهشتی در میان مردم انجام می‌شود.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه فومن همچنین خاطرنشان کرد: طی مراسمی که به مناسبت این هفته در شهرستان فومن برگزار شد از منتخبان قرآنی، فعالان این عرصه و خادمان نمونه تجلیل و تقدیر شد.