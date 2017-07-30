ایران خودرو کلاس صنعت کرمانشاه را ارتقاء داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل استانداری کرمانشاه، رضا رحیمی در چهاردهمین نشست کارگروه ستاد تسهیل رفع موانع تولید که در استانداری کرمانشاه برگزار شد، با اشاره به افتتاح طرح های متعدد در هفته گذشته اظهار داشت: هفته گذشته شاهد بهره برداری از طرح های بزرگی مانند ایران خودرو کرمانشاه، فرش رجال و همچنین آبگیری دو سد بزرگ با حضور معاون اول رئیس جمهور بودیم.

معاون اقتصادی و توسعه منابع استانداری کرمانشاه افتتاح رسمی کارخانه ایران خودرو صحنه را اتفاقی مهم در صنعت کرمانشاه دانست و گفت: همانگونه که دکتر جهانگیری در این سفر اشاره داشتند کارخانه خودروسازی کرمانشاه، کلاس صنعت استان را بالا برد.

این مدیر ارشد اقتصادی استان با تاکید بر این نکته که باید از این فرصت استفاده کرد در ادامه یادآور شد: در این میان به ویژه واحدهای قطعه سازی باید این موقعیت را مغتنم شمرده و سازمان های مربوطه و بخش خصوصی فعال سازی این واحدها را در دستور کار قرار دهند.

رحیمی در بخش دیگری از سخنانش مهمترین مشکل استان را بیکاری دانست و گفت: باید با بهره گیری از تمام ظرفیت های استان به حمایت از واحدهای تولیدی بپردازیم تا با رونق بخشیدن به فعالیت های این بخش شاهد کاهش مشکل بیکاری در استان باشیم.

معاون اقتصادی و توسعه منابع استانداری کرمانشاه تاکید کرد: واحد های تولیدی می توانند بیشترین کمک را در زمینه اشتغالزایی داشته باشند و روند توسعه استان را تسهیل کنند.

این مدیر ارشد اقتصادی استان با اشاره به بدهکاری برخی ادارات دولتی به واحد های تولیدی استان گفت: پرداخت به موقع مطالبات به واحد های تولیدی می تواند مهمترین کمک به آنها برای تداوم فعالیت باشد. در این زمینه لازم است ادارات و سازمان های دولتی در پرداخت بدهکاری ها به بخش خصوصی سریع تر اقدام کنند.

وی در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: ادارات استانی در حدود اختیارات قانونی تلاش کنند خریدهای خود را به سمت شرکت های درون استانی هدایت کنند.

رحیمی افزود: خرید شرکت ها و ادارات از تولیدکنندگان درون استان می تواند به تقویت واحد های تولیدی استان کمک کند و با این کار زمینه اشتغال جوانان کرمانشاهی را فراهم شود.

معاون استاندار کرمانشاه اظهار داشت: بانک های استانی نیز باید با تسریع در روند پرداخت تسهیلات، تولید کنندگان را یاری کنند و از این طریق به رونق بخش تولید در استان کمک کند.

در این جلسه که با حضور نمایندگان مدیران ادارات مختلف و بانک های استان برگزار شد، به مشکلات برخی از واحد های تولیدی از جمله ایثار کرمانشاه، سهراب طب، گیلان سرکش و فوگان صنعت کلهر رسیدگی شد.