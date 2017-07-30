۸ مرداد ۱۳۹۶، ۱۲:۳۳

معاون مرکز تحقیقات چاقی:

آمار چاق های کره زمین/ ۸۰ درصد دیابتی ها چاق اند

معاون مرکز تحقیقات چاقی با بیان اینکه ۵۰۰ -۷۰۰ میلیون چاق روی کره زمین وجود دارد، گفت: بیش ۸۰-۹۰ درصد دیابتی ها چاق هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، شیرین حسنی رنجبر امروز در نشست تازه های تحقیقات در خصوص چاقی و دیابت اظهار داشت: سمینار دو روزه تازه های چاقی و دیابت در تاریخ ۲۱ و ۲۲ مردادماه توسط پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران در مرکز همایش های امام خمینی (ره) برگزار می شود.

دبیر علمی سمینار با بیان اینکه این سمینار با همکاری انجمن چاقی اروپا و گروه تغذیه بالینی مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی دکتر شریعتی برگزار خواهد شد، خاطر نشان کرد: چاقی به عنوان یک بیماری مزمن وابسته به چربی شناخته شده است و دیدگاه مزمن بودن آن جایگاه ویژه ای دارد.

وی افزود: چاقی، دیابت، اختلالات متابولیکی، سکته های مغزی، سرطان، بیماریهای کلیوی، چربی خون و... را به دنبال دارد از این رو لازم است این سمینار برای فرهنگ سازی برگزار شود.

وی تاکید کرد: ۵۰۰ -۷۰۰ میلیون چاق روی کره زمین وجود دارد و ۸۰-۹۰ درصد دیابتی ها چاق هستند که این نشان دهنده نقش چاقی در بروز بیماری دیابت است؛ دیابت و چاقی دو بیماری مرتبط با هم هستند که به عنوان عوامل عمده مرگ و میر در دنیا شناخته می شوند.

 حسنی رنجبر خاطر نشان کرد: مشکلات تغذیه ای مانند میزان کالری بالا در غذاها، عدم مصرف غلات و حبوبات، مصرف زیاد غذاهای آماده، حذف یک وعده غذایی و مصرف زیاد موادغذایی در یک وعده و کاهش تحرک به دلیل استفاده زیاد از رایانه و تلویزیون از عوامل افزایش چاقی به شمار می رود.

دبیر علمی سمینار تازه های چاقی و دیابت گفت: در حال حاضر نیز داروهای زیادی در بازار برای این منظور وجود دارند که همگی همراه با عوارض شدید برای بیمار هستند.

