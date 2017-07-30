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۸ مرداد ۱۳۹۶، ۱۱:۳۲

رئیس سازمان خصوصی سازی؛

شرکت های واگذار شده دارای سهام کنترلی ارزیابی شدند

شرکت های واگذار شده دارای سهام کنترلی ارزیابی شدند

رئیس سازمان خصوصی سازی اعلام کرد که ارزیابان شرکت های واگذار شده دارای سهام کنترلی در چارچوب اصل ۴۴ تا سال ۱۳۹۲ ارزیابی شده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی امروز در همایش ارزیابی عملکرد خصوصی سازی در اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، با بیان اینکه دولت در شرکت ها سهام مختلفی دارد، گفت: درصد سهام متعلق به دولت در این شرکت ها متنوع است و سه نوع تقسیم بندی در این زمینه وجود دارد.

رئیس سازمان خصوصی سازی اظهار داشت: بخشی از سهام به صورت خرد یا غیرمدیریتی است که دارنده آن به دلیل سهام کمتر از ۱۷ درصد در هیات مدیره عضوی نخواهد داشت و در عین حال بخش دیگری از سهام که ۱۷ تا ۵۰ درصد است را به عنوان سهام مدیریتی می شناسیم که دارنده آن دو عضو در هیات مدیره خواهد داشت.

وی به سهام بالاتر از ۵۰ درصد اشاره کرد و افزود: در این بخش اکثر اعضای هیات مدیره و مدیرعامل از سوی دارنده سهام کنترلی قابل تعیین است و ما از ارزیابان خواستیم که شرکت های دارای سهام کنترلی واگذار شده تا سال ۹۲ را بررسی و نتایج آن را در این همایش ارائه دهند.

رئیس سازمان خصوصی سازی همچنین به ارزیابی شرکت های واگذار شده پس از سه سال اشاره کرد و افزود:از آنجایی که زمان واگذاری ها از دولت یازدهم تاکنون هنوز سه سال نشده  ارزیابی شرکت های واگذار شده تا سال ۹۲ را انجام داده ایم.

ادامه دارد...

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کد مطلب 4045019

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