به گزارش خبرگزاری مهر، آستان قدس رضوی با هدف ترویج فرهنگ نیکوکاری و با تأکید بر سیره رضوی برای تجلیل از بانوان فرهیخته و نیکوکار در محورهای ذیل در ایام ولادت با سعادت حضرت امام علی بن موسی الرضا(ع) و حضرت فاطمه معصومه(س)، همه ساله هشت نفر از بانوان را شناسایی و مورد تقدیر قرار می‌دهد.

از نخبگان، فرهیختگان، خیرین و دست اندرکاران ذیربط دعوت می‌شود زندگی‌نامه و سوابق علمی، فرهنگی و نیکوکارانه خود یا نیکوکارانی که با آنها آشنایی کامل دارند را به این دبیرخانه اعلام کنند.

محورهای اعطای جایزه عبارت است از:

ایثار و شهادت

مقاومت و بیداری اسلامی

وقف و امور خیریه

عمران

امور پزشکی

امور آموزشی

فعالیت‌های پژوهشی و علمی

فعالیت های فرهنگی و هنری

مهلت ارسال مستندات تا پایان فروردین ماه ۱۳۹۶ است و داوطلبان می‌توانند ضمن تکمیل فرم پیوست مدارک خود را به این سایت ارسال کنند.

