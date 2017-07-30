۵۰۰هزار ایرانی نیاز به عمل جراحی چاقی دارند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر احمد رضا سروش امروز در نشست خبری سمینار ۲ روزه تازه های چاقی و دیابت که در بیمارستان شریعتی تهران برگزار شد با بیان اینکه چاقی و دیابت در بروز برخی بیماری ها از جمله قلبی و ریوی، فشارخون، برخی سرطان ها و افسردگی نقش موثری دارد، اظهار داشت:بر همین اساس لازم است که برنامه هایی برای پیشگیری و درمان چاقی و دیابت در کشور داشته باشیم.

وی با تاکید بر اینکه اگر برنامه اساسی در این زمینه نداشته باشیم عواقب بدی در پیش خواهیم داشت، عنوان کرد: چاقی در کودکان مخصوصا زیر ۲۰ سال، بیشتر دیده می شود و ۱۹درصد دختران و پسران ایرانی چاق هستند. شیوع چاقی در جنوب شرق کشور کمتر و در تهران و شمال کشور به وفور دیده می شود.

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران افزود: وزن طبیعی یک فرد به صورت سالانه ۲۰۰ گرم افزایش می یابد ولی تغییرات کوچک در رژیم غذایی می تواند این میزان را افزایش دهد.

وی تاکید کرد: در سال ۲۰۱۲ توسط موسسه ای مشخص شد که چاقی یک بیماری است.

وی با تاکید بر اینکه چاق بودن در یک دوره ای خوب بود ولی اکنون جز بیماریها به شمار می رود، خاطر نشان کرد: چاقی عامل دهها بیماری است از این رو نباید بگذاریم با رژیم غذایی نامناسب وزن خود را افزایش دهیم.

رئیس بیمارستان شریعی با بیان اینکه در ایران اقدامات خوبی در زمینه پیشگیری از چاقی در حال انجام است، خاطر نشان کرد: زمانیکه چاقی به مرحله درمان برسد اقتصاد هر کشوری را با مشکل مواجه می‌کند.

سروش خاطر نشان کرد: ضروری است که در کشور ما فرهنگ سازی شود تا رژیم غذایی درستی داشته باشیم؛ ما باید سعی داشته باشیم بدون اینکه نیاز به جراحی داشته باشیم وزن خود را کاهش دهیم یا در حد مطلوب نگه داریم. جراحی برای درمان چاقی معمولا هزینه های زیادی بین ۱۰ تا ۳۰ میلیون دارند از این رو با رژیم غذایی مناسب به اقتصاد کشور هم کمک شایانی خواهد شد.

وی اظهار داشت: در بیمارستان شریعتی تحقیقاتی انجام دادیم که نتایج آن نشان داد مردم در ایام نوروز دچار اضافه‌وزن می‌شوند؛ بنابراین لازم است که فرهنگ ورزش کردن در کشور ارتقا یابد.

رئیس بیمارستان شریعتی با بیان اینکه در دهه اخیر استقبال از عمل جراحی در کشور بیشتر شده است، بیان کرد: طبق آخرین آمار سالانه بیش از ۷ هزار عمل جراحی چاقی در کشور انجام می شود.

به گفته وی، طبق آمار ۵۰۰ هزار ایرانی نیاز به عمل جراحی چاقی دارند؛ این جراحی آخرین راهکار برای درمان چاقی به شمار می رود.