  1. بین الملل
  2. اروپا
۸ مرداد ۱۳۹۶، ۱۱:۴۶

شینهوا گزارش داد؛

برنامه ۶ ماهه اردوغان برای پیروزی در انتخابات ۲۰۱۹

برنامه ۶ ماهه اردوغان برای پیروزی در انتخابات ۲۰۱۹

رئیس جمهور ترکیه برای تضمین موفقیت خود و حزبش در انتخابات سال ۲۰۱۹ ضمن ایجاد تغییرات در دولت برنامه ای ۶ ماهه را نیز در دست اجرا دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه برای آنکه بتواند در انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی ۲۰۱۹ ترکیه موفق شود قصد انجام تغییراتی در دولت و همچنین حزب عدالت و توسعه را دارد.

بر همین اساس تغییراتی که در تاریخ ۱۹ جولای انجام شد و ۱۱ وزیر در دولت ترکیه تغییر کردند نیز در همین راستا بود و به احتمال زیاد روند تغییر وزرا در دولت ترکیه همچنان ادامه خواهد داشت.

علاوه بر این اردوغان برای افزایش شانس خود در انتخابات ۲۰۱۹ «برنامه اقدام ۶ ماهه ای» را تدارک دیده که اجرای آن بزودی در ترکیه آغاز می شود.

این برنامه ۶ ماهه بخش های حمل و نقل، انرژی، بهداشت و بازار کار را شامل می شود.

کد مطلب 4045023
عبدالحمید بیاتی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها