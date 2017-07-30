برنامه ۶ ماهه اردوغان برای پیروزی در انتخابات ۲۰۱۹

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه برای آنکه بتواند در انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی ۲۰۱۹ ترکیه موفق شود قصد انجام تغییراتی در دولت و همچنین حزب عدالت و توسعه را دارد.

بر همین اساس تغییراتی که در تاریخ ۱۹ جولای انجام شد و ۱۱ وزیر در دولت ترکیه تغییر کردند نیز در همین راستا بود و به احتمال زیاد روند تغییر وزرا در دولت ترکیه همچنان ادامه خواهد داشت.

علاوه بر این اردوغان برای افزایش شانس خود در انتخابات ۲۰۱۹ «برنامه اقدام ۶ ماهه ای» را تدارک دیده که اجرای آن بزودی در ترکیه آغاز می شود.

این برنامه ۶ ماهه بخش های حمل و نقل، انرژی، بهداشت و بازار کار را شامل می شود.