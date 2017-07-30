ارتش پاکستان نقشی در برکناری «نواز شریف» نداشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جیو نیوز، «پرویز مشرف» رئیس جمهوری پیشین و رئیس سابق ارتش پاکستان طی مصاحبه با یک شبکه تلویزیونی هندی اعلام کرد که ارتش پاکستان نقشی در برکناری نواز شریف نخست وزیر این کشور نداشته است.

وی افزود: برکناری شریف بر اساس خواست مردم و رای دادگاه صورت گرفته و بالاتر از قانون وجود ندارد.

مشرف در ادامه در واکنش به قطع کمکهای مالی واشنگتن به اسلام آباد گفت که قطع حمایت های مالی آمریکا هیچ فرقی به حال پاکستان ندارد.

وی تصریح کرد: «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا از وضعیت پاکستان و آسیای جنوبی به خوبی مطلع است و ضروری است تا در قبال تحولات این منطقه سنجیده عمل کند.

لازم به ذکر است که دادگاه عالی پاکستان روز جمعه (۶ مرداد) با صدور حکمی نواز شریف نخست وزیر پاکستان را فاقد صلاحیت تصدی سمت خود دانست. به گفته دادگاه عالی پاکستان این حکم به دلیل دست داشتن خانواده نواز شریف در پرونده های مختلف فساد مالی و ثروت اندوخته آنها که به گفته این دادگاه به صورت نامشروع اندوخته شده صادر شده است.

دادگاه عالی پاکستان همچنین قرار تعقیب برای خانواده نواز شریف و دستور حسابرسی به اموال خانواده وی را نیز صادر کرده است.

همچنین گفتنی است که حزب حاکم پاکستان روز گذشته «شاهد خاقان عباسی» وزیر نفت این کشور را به عنوان نخست وزیر موقت این کشور به مدت ۴۵ روز انتخاب کردند.

قرار است روز سه شنبه (۱۰ تیر) مجلس ملی پاکستان نخست وزیر جدید این کشور را انتخاب و معرفی کند.