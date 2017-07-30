دلار ضعیف ترین عملکرد ۱۵ سال اخیر را به ثبت رساند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، صندوق بین المللی پول اعلام کرد، ارزشیابی دلار آمریکا بین ۱۰ تا ۲۰ درصد با توجه به شرایط اقتصادی کوتاه مدت ایالات متحده، بیش از ارزش واقعی خود است؛ در حالی که رشد ارزش یورو، ین و یوآن با توجه به زیرساخت های اقتصادی آنها صورت گرفته است.

در گزارش بخش خارجی صندوق بین المللی پول که به رصد ارزشیابی سالانه ارزها می پردازد به این نکته اشاره شده که با توجه به زیرساخت های اقتصادی آلمان، ارزشیابی واقعی و موثر ارز یورو بین ۱۰ تا ۲۰ درصد کمتر صورت گرفته است.

همچنین پوند انگلیس هم با توجه به زیرساخت ها و اصول اقتصادی بریتانیا، ۱۵ درصد بیش از ارزش واقعی خود است که این موضوع موجب بلاتکلیفی این منطقه به دنبال خروج از اتحادیه اروپا و ادامه همکاری اقتصادی آن با قاره سبز می شود.

صندوق بین المللی پول اعلام کرد، ارزش دلار در سال های اخیر بر اساس چشم انداز رشد باثبات اقتصادی آمریکا، افزایش نرخ بهره بانکی در مقابل تسهیل سیاست های پولی در منطقه یورو، ژاپن و نیز انتظار از اعمال اقدامات محرک مالی در ایالات متحده بدست آمده است.

در گزارش صندوق بین المللی پول آمده که شاخص ارزش دلار در برابر سایر ارزهای اصلی جهان از ابتدای سال جاری میلادی بیش از ۸ درصد روند کاهشی به خود گرفته که بدترین عملکرد دلار از سال ۲۰۰۲ میلادی به بعد محسوب می شود.

مسئولین صندوق بین المللی پول اعلام کردند: سیاستگذاران آمریکایی با کاهش کسری بودجه فدارال و نیز تصویب اصلاحات ساختاری به دنبال کاهش تراز تجاری هستند تا از این طریق به افزایش سطح پس اندازها و پویایی اقتصادی خود کمک کنند.

ضمن اینکه عدم توازن می تواند به «سیاست حمایتی» آمریکا لطمه وارد کند. همچنین در گزارش صندوق بین المللی پول آمده که ارزش یوآن چین در راستای اصول اقتصادی این کشور است.

بر پایه این گزارش صندوق بین المللی پول اعلام کرد، با توجه به اصول اقتصادی مکزیک و کره جنوبی، پول این دو کشور ۵ تا ۱۵ درصد ارزش خود را از دست داده است.

در این گزارش ارزیابی یورو برای منطقه یورو روی‌هم رفته مناسب اعلام شده است، در این گزارش آمده است که طبق داده‌های اصلی اقتصاد آلمان نرخ واقعی موثر تبادل یورو ۱۰ تا ۲۰ درصد برای این اقتصاد کشور کمتر ارزش‌گذاری شده است.

در این گزارش همچنین آمده است، پوند انگلیس طبق داده‌های اصلی اقتصادی این کشور، که شامل سطح عدم قطعیت بالای روابط تجاری پسابرگزیت انگلستان با اتحادیه اروپا هم می‌شود، تا ۱۵ درصد بالاتر از ارزش واقعی خود ارزش‌گذاری شده است.

این صندوق اعلام کرد که انتظار دارد با کاهش یافتن ریسک سیاست‌های محافظه‌کارانه آمریکا در برابر این کشور، ارزش‌گذاری پایین واحد پول آن معکوس شود، اما کره جنوبی نیازمند تشویق تقاضای داخلی برای کاهش مازاد گردش حساب بسیار زیاد خود است.