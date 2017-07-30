به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله محسن اراکی طی سخنانی عصر روز شنبه در کنفرانس «مسلمانان و مقابله با تروریسم و افراط گرایی» که در شهر سائوپائولو برزیل با حضور شخصیت‌های سیاسی، علمی و فرهنگی برزیل و کشورهای مختلف جهان در حال برگزاری است با تأکید بر اینکه دین اسلام و همه ادیان آسمانی تمام بشریت را به وحدت فرا می‌خوانند، راه تحقق این وحدت را برقراری صلح و عدالت در جهان عنوان کرد و افزود:خطر هیمنه استکبار جهانی امروز تمام بشریت را تهدید می‌کند و به هیچ ملتی رحم نمی‌کند.

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی افزود: امروز با پدیده ای بسیار خطرناک در جهان مواجه هستیم که تمام جوامع بشری را تهدید می‌کند، این پدیده با قدرت تسلیحاتی بسیار بالا به هیچ ملت و آئینی رحم نمی‌کند و برای بشریت از اساس هیچ ارزشی قائل نیست.

آیت الله اراکی ضمن محکوم کردن جنایاتی که امروز در یمن، عراق، سوریه، فلسطین و در مناطق مختلف جهان رخ می‌دهد، این پرسش را مطرح کرد که مؤسسات حقوق بشر کجا هستند تا از حقوق اطفال مظلوم یمن، فلسطین، سوریه و دیگر سرزمین‌های اسلامی دفاع کنند؟!

وی با اشاره به جنایت وحشیانۀ رژیم صهیونیستی در به قتل رساندن محمد الدُره در آغوش پدرش گفت: آیا فلسطینیان حق برخورداری از حقوق اولیه خود و استحقاق سرزمین آبائی و اجدادی خود را ندارند؟! آیا اطفال فلسطینی استحقاق حیات ندارند؟! چرا باید مردم غزه که تنها جرمشان این است که می‌خواهند در سرزمین خود با صلح و آرامش زندگی کنند در محاصره باشند؟!

آیت الله اراکی با بیان سیاست‌های خصمانه و تفرقه افکنانه آمریکا در نقاط مختلف دنیا خاطرنشان کرد: آمریکا رسماً اعلام کرد ما داعش را تأسیس کردیم، و آنها علناً از جریان تروریسم در منطقه خاورمیانه حمایت می‌کنند، آیا آمریکا نمی‌تواند به جای اینکه آتش جنگ را به اقصی نقاط دنیا بکشاند، صلح و آرامش و امنیت را به مردم دنیا هدیه کند؟!

دبیرکل مجمع سپس با اشاره به قرارداد ننگین تسلیحاتی آمریکا با عربستان افزود: چه دزدی ظالم‌تر از این وجود دارد که مال را ببرد و با همان مال سلاحی برای به جان هم انداختن برادر با برادر بدهد؟!

وی گفت: اصحاب وجدان‌های بیدار و عقل‌های آزاد باید پیرامون این خطراتی که جهان بشریت را تهدید می‌کند بیاندیشند و برای مقابله با آن در سطوح سیاسی و حقوق بین‌المللی چاره اندیشی کنند.

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در ادامه با تشکر از تلاش دولت برزیل در مهیا کردن شرایط برگزاری این کنفرانس اظهارداشت: ما از اینجا وجدان بیدار و عقل سلیم مردم آزاده دنیا را مورد خطاب قرار می‌دهیم که ندای محرومان، مظلومان و مستضعفان دنیا را بشنوند و آنها را دعوت می‌کنیم که در قبال خطر استکبار جهانی با همبستگی و اتخاذ موضع واحد اقدامی در خور شأن صورت دهند.