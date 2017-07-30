ارائه خدمات علمی و فرهنگی در مناطق محروم استان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، ذوالفقار عباسی‌فر صبح یکشنبه در نشست با مسئولان امور روستایی استان بوشهر اظهار کرد: امروز نظام و انقلاب ما نیازمند کار ایمانی و اعتقادی است که باید به صورت اجرایی و عملیاتی در بیرون نمود پیدا کند و در هر زمینه‌ای که ما اینگونه عمل کردیم موفق شدیم.

وی به خدمات سپاه در زمینه بهداشت و درمان و راه‌اندازی بیمارستان‌های صحرایی و اعزام پزشکان اشاره کرد و ادامه داد: در حوزه‌های علمی و فرهنگی و آموزشی و محرومیت‌زدایی نیز شاهد تلاش ویژه سپاه هستیم.

مدیر سازمان بسیج سازندگی استان بوشهر با بیان اینکه مهمترین رسالت بسیج سازندگی محرومیت زدایی است، اضافه کرد: باید فرهنگ کار و تلاش را در جامعه بویژه در روستاها بیش از پیش احیاء کنیم.

وی با بیان اینکه حرکت‌های جهادی که در کشور عمدتا در مناطق کم برخوردار و نیاز به خدمت صورت می گیرد، گفت: در استان بوشهر نیز جهادگران بسیج سازندگی در ایام مختلف سال به صورت داوطلبانه بدون هیچ چشم داشتی در تخصص های مختلف خدمات رسانی دارند.

جلسه هم اندیشی و تعامل برای خدمت رسانی بهتر در روستاها با حضور مدیرکل روستایی و امور شوراهای استانداری بوشهر و مدیر بسیج سازندگی استان بوشهر در استانداری بوشهر برگزار شد.