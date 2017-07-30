بمب ساعتی چاقی تا ۱۰ سال دیگر در کشور منفجر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر عبدالرضا نوروزی در نشست خبری تازه‌های چاقی و دیابت که در بیمارستان شریعتی تهران برگزار شد، خاطر نشان کرد: بسیاری از داروهای گیاهی که برای چاقی در باشگاهها و آرایشگاهها ارائه می شوند یا گیاهی نیستند یا اینکه ماده موثر آنها برگشت پذیر است.

وی افزود: بیشتر این داروها دارای مواد DNP هستند که شاید چربی‌سوز باشد ولی عوارض بسیار زیادی خواهند داشت؛ البته برخی از این داروهای ضد چاقی ادرار آور یا ملین هستند که همین امر باعث می شود فرد در مدت زمان مصرف مقدار زیادی از آب بدن خود را از دست بدهد و بعد از قطع مصرف وزن فرد به میزان قبلی بازگردد.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به بررسی های جهانی چاقی در ۱۹۵ کشور دنیا، خاطر نشان کرد: کشور ما از نظر چاقی در سنین بزرگسالان وضعیت خوبی دارد؛ ولی کشورهایی مانند عراق، خلیج فارس و مصر از نظر چاقی وضعیت قرمزی دارند؛همچنین نتیجه این تحقیقات نشان داد که کشور مصر، چاق‌ترین کشور جهان به شمار می رود.

نوروزی ادامه داد: اما وضعیت کشور ما از نظر چاقی در سنین زیر ۲۰ سال وضعیت خوبی ندارد، به طوریکه ۱۹ درصد دختران و پسران ما چاق هستند.شیوع این چاقی در افراد زیر ۲۰ سال در جنوب شرق کشور کمتر و در تهران و شمال کشور به وفور دیده می شود.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران بیان کرد: اما از سوی دیگر ۳۵ درصد آمار چاقی در تهران در بین سنین زیر ۲۰ سال است. بنابراین با این آمار چاقی بین سنین زیر بیست سال برآورد می‌شود طی ۱۰ سال آینده بمب ساعتی چاقی در کشور ما منفجر شود.

وی با اشاره به انواع نان ها و ارتباط آن با چاقی خاطر نشان کرد: طی تحقیقاتی که داشتیم ۱۳ نان را مورد بررسی قرار دادیم؛ در این پروژه مشخص شد که بهترین نان، سنگک است؛ البته نه به خاطر سبوس آن، بلکه به خاطر خوب پخته شدن این نان، همچنین بدترین نان‌ها نیز مربوط به نان‌های باگت با خمیر بسیار زیاد است. همچنین نان های لواش خوب هستند زیرا نشاسته در آن موجود است.

نوروزی افزود: ایران با یک بمب ساعتی افزایش چاقی تا ۱۰ سال دیگر روبروست و متاسفانه درمان چاقی، تحت پوشش بیمه نیست.

وی با بیان اینکه چاقی باعث مرگ و میر ۱۷ درصدی در کشور شده است‌، عنوان کرد: سازمان بهداشت جهانی، چاقی را مهم‌ترین خطر بشریت در سال ۲۰۰۳ عنوان کرد ولی هنوز در کشور ما درمان چاقی تحت پوشش بیمه نیست و فقط برخی جراحی‌های چاقی پوشش اندک بیمه ای دارد.