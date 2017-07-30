به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر علی اکبر ولایتی در قسمت بیست و یکم برنامه تلویزیونی «مجله دانشگاه» با بیان اینکه ما برای پژوهش نیاز به ابزار و تجهیزات پیشرفته داریم، ‌گفت: ابزار، تجهیزات و وسایل پیشرفته باید در اختیار پژوهشگران قرار گیرد تا در حوزه تحقیقات، کار با سرعت و عمق بیشتر و کیفیت بالاتر انجام شود.

علی محمد نوریان، دبیرکل هیات موسس دانشگاه آزاد اسلامی نیز گفت: باید تفکر و علمی که در دانشگاه به پایان‌نامه و رساله تبدیل شده را به یک کار اجرایی صنعتی تبدیل کنیم تا با استفاده از آن، جوانان کشور مشغول فعالیت شوند و ان شاء الله از این راه، تولید را به گونه ای افزایش می دهیم که کمترین نیاز به ساختارهای بیرونی وجود داشته باشد.

در این برنامه تاکید شد که دانشگاه آزاد اسلامی با یک شیب تند به سوی الگوهای پیشرفته سازمانی در حرکت است و طرح بزرگ دانشگاه در حوزه کتابخانه ها و پایان نامه ها به نام شبکه سیکاپ در این راستا است.