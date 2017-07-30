به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی عزالدین صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طی سه سال گذشته باوجود کمبود منابع مالی و کاهش اعتبارات بخش عمرانی، تخصیص اعتبار به پروژه‌های بخش آب در اولویت قرار گرفت تا بتوان این پروژه‌ها را به بهره‌برداری رساند.

عزالدین عنوان کرد: تکمیل سد کلان ملایر و بهره‌برداری از این سد یکی از اتفاقاتی بود که با تخصیص اعتبار از سوی دولت به بار نشست.

وی افزود: سد سرابی تویسرکان دیگر پروژه‌ معطل مانده از سال‌های قبل بود که با پیگیری جدی استانی و تخصیص اعتبار در سال ۹۳ و با حضور وزیر نیرو و رئیس مجلس شورای اسلامی به بهره‌برداری رسید.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای همدان بیان کرد: سد شنجور رزن که عملیات اجرایی آن در سال ۸۷ آغاز شده بود پس از سال‌ها معطلی سال گذشته با حضور وزیر ورزش و جوانان آبگیری و امسال توسط مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران به بهره‌برداری رسید.

عزالدین افزود: همچنین در صورت تامین اعتبار کافی سد نعمت آباد اسدآباد نیز تا پایان سالجاری آبگیری خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه یکی از معضلات اساسی در استان همدان بحث تامین آب نیروگاه مفتح بود، عنوان کرد: با پیگیری استاندار همدان و شرکت آب منطقه‌ای همدان مصوب شد تا از محل اعتبارات وزارت نیرو خط انتقال پساب فاضلاب تصفیه‌خانه شهر همدان به نیروگاه شهید مفتح اجرایی شود.

عزالدین عنوان کرد: اجرای این پروژه از آن لحاظ منحصربه فرد بود که ابتدا در مدت ۶ ماه اجرایی شد و از سوی دیگر نخستین بار بود که پساب فاضلاب برای تولید برق در کشور به کار گرفته شد.

وی تاکید کرد: یکی از اولویت های دولت و وزارت نیرو بر این بود تا پروژه‌های بخش آب تا حد امکان توسط بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران اجرایی شود که این موضوع در دستور کار شرکت آب منطقه‌ای همدان قرار گرفت و مذاکرات بسیاری با سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی انجام شد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای همدان عنوان کرد: انعقاد دو قرارداد اجرای تصفیه خانه آب به روش BOT در دو شهرستان تویسرکان و ملایر اقدامی بود که در دولت تدبیر و امید انجام شد.

وی بیان کرد: تصفیه خانه آب ملایر به ارزش ۴۰ میلیارد تومان و تصفیه خانه آب شهرستان تویسرکان به ارزش ۲۵ میلیارد تومان در این دولت منعقد شد تا بخش خصوصی این دو پروژه را تا سال ۹۷ اجرایی کند.

عزالدین عنوان کرد: همچنین اجرای دو سد خرم رود تویسرکان و گرین نهاوند دیگر پروژه‌هایی است که به بخش خصوصی واگذار شده است.