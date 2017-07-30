برگزاری مانور بزرگ کمپین جمع آوری زباله در شهر یاسوج

به گزارش خبرنگار مهر، پژمان نیک اقبالی ظهر یکشنبه در جلسه مدیریت پسماند افزود: در چند روز آینده مانور بزرگی با حضور دستگاه های مرتبط با هدف جمع آوری زباله و فرهنگ سازی در این حوزه برگزار می شود.

نیک اقبالی با بیان اینکه در بازار شهر یاسوج وضعیت محیط به لحاظ کنترل زباله ها مناسب و مطلوب نیست تصریح کرد: باید توجه بیشتری به فرهنگ سازی در راستای مدیریت پسماند و حفظ محیط و اطراف شود.

معاون عمرانی استاندار با اشاره به سایت دفن زباله دو پشته دشتروم و مدیریت پسماند گفت: سیاست سازمان شهرداری های کشور بر این است که در هر استان به صورت منطقه ای برای دفن زباله اقدام شود.

نیک اقبالی گفت: ساماندهی دفن زباله به صورت متمرکز در اولویت کاری این حوزه قرار دارد.

وی افزود: ساماندهی و تمرکز دفن زباله چندین منطقه در یک سایت معین علاوه بر مزایای زیست محیطی و مدیریت مناسب تر پسماند، شرایطی مناسبتر برای سرمایه گذاری در حوزه بازیافت و کمپوست ایجاد می کند.

معاون عمرانی استاندار با اشاره به طرح جامع پسماند بهمئی گفت: در طرح ارائه شده برخی سیاست های کلی مدیریت پسماند دیده نشده است.

وی افزود: در این طرح سیاست های منطقه ای لحاظ نشده است و ایده ایجاد سایت اشتراکی با لنده یا ایجاد سایت در نزدیکی این شهر میتواند هدفگذاری مناسبی باشد.

نیک اقبالی گفت: تعیین محل مناسب برای جلوگیری از آلودگی محیطی و دسترسی مناسب در این طرح ضروری است.

وی افزود: از امروز به مدت یک هفته دستگاه های مرتبط با مطالعه طرح نسبت به ارائه اطلاعات و نظرات لازم به متولیان اقدام کنند و عدم ارائه اطلاعات به معنای موافقت با پروژه است.