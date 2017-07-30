به گزارش خبرگزاری مهر، خدانظر دریکوند در جلسه هماهنگی ستاد برگزاری مسابقات دانش آموزی کشتی گفت: سی و چهارمین دوره مسابقات قهرمانی کشتی آزاد و فرنگی دانش آموزان سراسر کشور ۱۲ مرداد ماه سال جاری با قرائت پیام مقام عالی وزارت در شهرستان خرم آباد برگزار می شود.

وی به اعلام آمادگی بیش از ۶۰۰ کشتی گیر از ۳۲ استان کشور برای حضور در این رقابت ها اشاره کرد و اظهار داشت: ۵ ناظر فنی از وزارت خانه بر اجرای مطلوب مسابقات نظارت کرده و نسبت به استعدادیابی ورزشی اقدام خواهند کرد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان لرستان بر برنامه ریزی دقیق و منسجم، هماهنگی، تعامل و مشارکت گروهی کمیته های مختلف برای برگزاری مطلوب و آبرومندانه مسابقات تاکید کرد و افزود: میزبانی لرستان فرصتی مناسب برای معرفی جاذبه های گردشگری، قابلیت ها و توانمندی های استان و معرفی فرهنگ اصیل و ریشه دار لرستان به هم وطنان است و باید از این ظرفیت هوشمندانه استفاده شود.

دریکوند تاکید کرد: باید از تمام ظرفیت ها برای استقبال شایسته از ورزشکاران و مهمانان سراسر کشور استفاده شود تا این ورزشکاران در مدت اقامت در استان لرستان لحظات خوشی را تجربه کرده و خاطره خوبی را از لرستان به یادگار داشته باشند.

وی بر این نکته تاکید کرد که در کنار اهداف ورزشی که این مسابقات دنبال می کند باید به این مهم هم توجه داشت که این مسابقات می تواند بستری برای علاقمند کردن جوانان و نوجوانان به فرهنگ و هویت ایرانی اسلامی خود و فرهنگ های اقوام مختلف باشد.