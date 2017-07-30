مشورت با کارشناسان حقوقی به منظور جلوگیری از کلاهبرداری

به گزارش خبرنگار مهر، سید هادی شریعت‌یار ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: از ابتدای فروردین ماه امسال تا مرداد ماه سال جاری شش هزار و ۱۹۵ پرونده خیانت در امانت در این حوزه تشکیل شده است.

وی افزود: همچنین از ابتدای امسال هزار و ۲۰۰ پرونده نزاع دست جمعی تشکیل شده است که برخی از آن‌ها منع تعقیب می‌شود.

معاونت دادستان در امور جرایم راهنمایی رانندگی تصریح کرد: در حوزه صدمات بدنی غیر عمدی از ابتدای سال ۹۶ تا کنون، ۲۲ هزار و ۸۵۳ پرونده در خراسان رضوی تشکیل شده است.

وی با بیان اینکه در خصوص رانندگی فاقد گواهینامه از فروردین ۹۶ تاکنون در استان، ۳۱ هزار و ۹۷۶ پرونده داشته‌ایم ادامه داد: در دوماهه اول سال ۹۵، ۵۱ نفر فوتی در حوزه تصادفات مشهد داشتیم که با اقدامات دادسرا و پلیس راه ، با ۲۹ درصد کاهش به ۳۶ نفر فوتی در دوماهه نخست سال جاری رسیدیم.

۱۷ هزار کشته در تصادفات جاده ای کشور

رئیس کارگروه پیشگیری از تصادفات با اشاره به اینکه ۱۷ هزار کشته در حوزه تصادفات کشور داریم بیان کرد: در بحث تصادفات جرحی در دوماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹ درصد افزایش و در خسارات ۱۰ درصد کاهش داشته‌ایم.

وی با اشاره به اینکه در سال ۹۵ تعداد پرونده‌های تصادف در خراسان رضوی ۱۳ هزار و ۱۰۷ پرونده بوده است خاطر نشان کرد: جامعه از حوزه تصادفات آسیب‌های زیادی می بیند که نیمی از این آسیب‌ها به خاطر عدم آگاهی از تخلفات و تبعات بعد از آن است.

شریعت‌یار از اجرای طرح آزمایشی راهنمایی رانندگی از صفر تا ۱۰۰ خبر داد و گفت: در این طرح در نظر داریم فرهنگ رانندگی را ترویج دهیم و در صورت آماده شدن زیرساخت‌ها از ابتدای مهر ماه سال جاری این طرح که به صورت استانی اجرا می‌شود.

معاونت دادستان در امور جرایم راهنمایی رانندگی همچنین از ایجاد کمپین شهر بدون تصادفات خبر داد و تاکید کرد: هدف از ایجاد این کمیپن آگاهی از آمار تصادفات است و اکثر کسانی که به عضویت این کمپین در می‌آیند آسیب‌دیده این حوزه هستند.

وی در خصوص تشکیل کارگروه پیشگیری از تصادفات گفت: در ذیل این کارگروه چند کمیته تشکیل شده است که از جمله آن کمیته رانندگان پرخطر درون شهری و برون شهری است که در این کارگروه آموزش‌هایی ارائه و وسایل نقلیه رانندگان پر خطر توقیف می‌شود.

رئیس دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۶ مشهد با تاکید به اینکه ضعف اطلاعات مردم در بحث جرم و جنایات بالا است ابراز کرد: در حوزه‌های مختلف از قبیل خیانت در امانت، کلاهبرداری‌ها ودیگر موارد عدم اطلاع کافی باعث سوء استفاده می شود که اطلاع رسانی در این بخش تا حدودی وظیفه رسانه است.

شریعت‌یار تاکید کرد: بسیاری از کلاهبرداری‌هایی که صورت می‌گیرد به‌خاطر عدم تنظیم شفاف قراردادها است، متاسفانه قراردادهای حقوقی شفاف نیست که اگر به روشنی و بدون ابهام تنظیم شود این تبعات را به وجود نمی‌آورد.

پیگیری ساماندهی املاک مشهد

وی با بیان اینکه ساماندهی املاک را به طور جدی دنبال می‌کنیم گفت: تمامی قراردادها باید زیر نظر افراد حقوقی انجام شود، این نکته نیز قابل توجه است بسیاری از کلاهبرداری در این حوزه بخاطر سوء نیت افراد رخ می دهد.

رئیس کارگروه پیشگیری از تصادفات با اشاره به اینکه این تعداد کلاهبرداری که در سطح جامعه مطرح می‌شود درست نیست و تعداد کمی منتهی به رای محکومیت می‌شود بیان کرد: برای انجام هر قراردادی استعلام از مراجع زیربط لازم است و معامله‌های حقوقی باید زیر نظر کارشناسان حقوقی صورت گیرد تا از تعداد کلاهبرداری‌ها کاهش یابد.

وی آیین نامه‌های رانندگی را تاحدودی دارای نقص دانست که برخی از مردم از همین قانون ناقص هم پیروی نمی‌کنند گفت: مردم ما قانون گریز هستند، قوانین راهنمایی رانندگی بین المللی است و باید حداقل‌های آن را رعایت کنیم.

شریعت‌یار اشاره‌ای هم به ورود تاکسی‌های اینترنتی به مشهد و برخی تخلفات الیت گفت: از نظر ما فعالیت این تاکسی‌ها مشکلی ندارد اما نباید از مسیر قانونی خارج شوند و در بحث الیت شکایتی به ما نشده است.