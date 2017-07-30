  1. بین الملل
  2. اروپا
۸ مرداد ۱۳۹۶، ۱۱:۴۶

در گزارشی اعلام شد؛

۱۱۰ تبعه اتریش همچنان عضو گروههای تروریستی در عراق و سوریه هستند

۱۱۰ تبعه اتریش همچنان عضو گروههای تروریستی در عراق و سوریه هستند

رسانه های خارجی از ادامه عضویت ۱۱۰ اتریشی در گروه های تروریستی مستقر در عراق و سوریه خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، دفتر مبارزه با تروریسم در وین در گزارشی اعلام کرد که بیش از ۱۱۰ تروریست اتریشی همچنان در عضویت گروه های تروریستی در سوریه و عراق قرار دارند.

در این گزارش نسبت به خطر بازگشت تروریست ها به کشورشان و به مخاطره انداختن امنیت و ثبات اتریش هشدار داده شده است.

در ادامه گزارش گفته شده است: از ابتدای سال ۲۰۱۱ تا اواخر ۲۰۱۶ حدود ۲۹۷ تروریست، اتریش را ترک کرده و به گروه های تروریستی به ویژه داعش در عراق و سوریه پیوسته اند. ۹۰ تروریست به اتریش بازگشته اند و تاکنون ۵۰ افراطی از ترک اتریش منع شده اند. ۱۱۰ نفر از این افراد نیز همچنان در عراق و سوریه قرار دارند و بقیه نیز کشته شده اند.

کد مطلب 4045037

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها