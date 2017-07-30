۱۱۰ تبعه اتریش همچنان عضو گروههای تروریستی در عراق و سوریه هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، دفتر مبارزه با تروریسم در وین در گزارشی اعلام کرد که بیش از ۱۱۰ تروریست اتریشی همچنان در عضویت گروه های تروریستی در سوریه و عراق قرار دارند.

در این گزارش نسبت به خطر بازگشت تروریست ها به کشورشان و به مخاطره انداختن امنیت و ثبات اتریش هشدار داده شده است.

در ادامه گزارش گفته شده است: از ابتدای سال ۲۰۱۱ تا اواخر ۲۰۱۶ حدود ۲۹۷ تروریست، اتریش را ترک کرده و به گروه های تروریستی به ویژه داعش در عراق و سوریه پیوسته اند. ۹۰ تروریست به اتریش بازگشته اند و تاکنون ۵۰ افراطی از ترک اتریش منع شده اند. ۱۱۰ نفر از این افراد نیز همچنان در عراق و سوریه قرار دارند و بقیه نیز کشته شده اند.