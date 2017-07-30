به گزارش خبرنگار مهر، نمایش «خرس و خواستگاری» برای دومین بار در رشت و به زبان گیلکی به روی صحنه می رود.

نمایش «خرس و خواستگاری» به نویسندگی «آنتون چخوف» و با طراحی و کارگردانی «محمدحسن معجونی» برای دومین‌ بار در رشت و به زبان گیلکی در تماشاخانه هامون، نخستین سالن خصوصی گیلان به روی صحنه می‌رود.

گفتنی است «خرس و خواستگاری» برای نخستین بار تیرماه سال گذشته با برگردان گیلکی در مجتمع خاتم‌ الانبیاء(ص) رشت به روی صحنه رفته بود که با استقبال کم ‌نظیر اهالی هنر استان گیلان مواجه شد.

لازم به ذکر است اجرای سری دوم نمایش مذکور از روز یکشنبه ۱۵ مرداد ماه جاری در تماشاخانه هامون به روی صحنه می رود.

برنا انصاری، برنوش پورغفار، یاسمین شاه‌ بهرامی، روشنک شعبانی، مجتبی علیپور، مهیار ندایی و مریم نژاد بازیگران این نمایش هستند.