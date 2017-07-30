۸ مرداد ۱۳۹۶، ۱۱:۴۷

بیانیه مجمع جهانی تقریب پیرامون حوادث اخیر مسجد الاقصی؛

بر مسلمانان و اعراب واجب است که برای نجات مسجد الاقصی متحد شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی پیرامون حوادث اخیر مسجد الاقصی و پایداری مسلمانان فلسطینی بیانیه ای صادر کرد.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

 وَلَیَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن یَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِیٌّ عَزِیزٌ (الحج/ ۴۰)«پس از تداوم تجاوزات صهیونیست‌ها علیه مسجد مبارک الاقصی و حوادثی که در چند روز گذشته در قبله اول مسلمانان و سومین حرم شریف پیش آمد، عملیات جهادی سه تن از اعضای مقاومت فلسطین در صحن های مسجد مبارک الاقصی موارد زیر را ثابت کرد:

  1.  این عملیات قهرمانانه در پاسخ به جنایات ظالمانه رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین و همچنین تجاوزات پی در پی آنها علیه شهر قدس شریف و مسجد مبارک الاقصی انجام شد و با یاری خداوند متعال تا آزادی کامل خاک فلسطین از لوث وجود رژیم اشغالگر صهیونیستی و بدون عقب نشینی از یک وجب از خاک فلسطین مقدس ادامه خواهد یافت و ایمان داریم که وعده خداوند در مورد نابودی این رژیم اشغالگر دیر یا زود به وقوع خواهد پیوست
  2.  قهرمانان این عملیات جهادی - که محاسبات صهیونیست ها و حامیان آمریکایی آنها را بر هم زده اند - نماینده امت و ملت پایدار و مقاوم فلسطین هستند نه برخی پادشاهان و امرایی که خود را به شیطان بزرگ فروخته و برای شکست امت اسلامی با او همکاری کرده و برای حفظ سلطنت پوشالی خود در خدمت صهیونیست های جنایتکار و در حال برقراری روابط با رژیم غاصب اسرائیل هستند.
  3. مسأله فلسطین که مسأله اول همه مسلمانان است، نمی تواند به حاشیه رانده شود و بر مسلمانان و اعراب واجب است که برای نجات مسجد الاقصی متحد شده و عملیات قدس را که فرزندان شجاع ما در صحن های مسجد الاقصی انجام داده اند تأیید کنند، زیرا این عملیات به حق به نام ملت فلسطین به ثبت رسیده است.
  4. اقدامات تحریک آمیز و سیاست های افراط گرایانه اسرائیل نتوانسته و نخواهد توانست محور مقاومت اسلامی را در هم بشکند و درگیری های آینده با دشمنان اسلام و در رأس آنها آمریکا و رژیم اشغالگر صهیونیستی و مستکبران مرتجع عرب حامی آنها، هرچند از قدرت نظامی و امکانات مالی فراوانی برخوردار باشند، بیشترین شکست را تا آزادی کامل سرزمین فلسطین و قطع ایادی استعمارگران بیگانه متحمل خواهند شد.

 مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی تجاوزات وحشیانه و علنی دشمن صهیونیستی به مسجد مبارک الاقصی و هتک حرمت به نمازگزاران زن و مرد در منظر و مرآی جهان، را به شدت محکوم کرده و همبستگی خود را با ملت مجاهد فلسطین اعلام می دارد.

ما همچنین به برادران خود در مسجد الاقصی که به نیابت از همه مسلمانان و اعراب بار مقابله با دشمن غاصب صهیونیستی را - که زبان و منطقی جز زور و مقاومت نمی شناسد - متحمل شده اند، و همچنین به سه قهرمان شجاع و نیز به جنبش حماس، جهاد اسلامی، مقاومت اسلامی و به  حزب الله سرافراز و مقاوم و دبیرکل مؤمن و شجاع آن، جناب سید حسن نصرالله درود فرستاده و این پیروزی بزرگ را تبریک می گوییم.

 در پایان از خداوند متعال خواستاریم که ملت فلسطین را یاری فرماید و با عنایت خود بر تلاش و توفیقات علمای مجاهد و همه مصلحان در راه تحکیم پایه های صلح و عدالت، نشر فرهنگ وحدت، تقریب و اعتدال، و نیز نابودی پدیده افراط گرایی و تکفیر بیفزاید.

وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَیَرَی اللّهُ عَمَلَکُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ  (التوبة /۱۰۵   

