بر مسلمانان و اعراب واجب است که برای نجات مسجد الاقصی متحد شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی پیرامون حوادث اخیر مسجد الاقصی و پایداری مسلمانان فلسطینی بیانیه ای صادر کرد.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

وَلَیَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن یَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِیٌّ عَزِیزٌ (الحج/ ۴۰)«پس از تداوم تجاوزات صهیونیست‌ها علیه مسجد مبارک الاقصی و حوادثی که در چند روز گذشته در قبله اول مسلمانان و سومین حرم شریف پیش آمد، عملیات جهادی سه تن از اعضای مقاومت فلسطین در صحن های مسجد مبارک الاقصی موارد زیر را ثابت کرد:

این عملیات قهرمانانه در پاسخ به جنایات ظالمانه رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین و همچنین تجاوزات پی در پی آنها علیه شهر قدس شریف و مسجد مبارک الاقصی انجام شد و با یاری خداوند متعال تا آزادی کامل خاک فلسطین از لوث وجود رژیم اشغالگر صهیونیستی و بدون عقب نشینی از یک وجب از خاک فلسطین مقدس ادامه خواهد یافت و ایمان داریم که وعده خداوند در مورد نابودی این رژیم اشغالگر دیر یا زود به وقوع خواهد پیوست . قهرمانان این عملیات جهادی - که محاسبات صهیونیست ها و حامیان آمریکایی آنها را بر هم زده اند - نماینده امت و ملت پایدار و مقاوم فلسطین هستند نه برخی پادشاهان و امرایی که خود را به شیطان بزرگ فروخته و برای شکست امت اسلامی با او همکاری کرده و برای حفظ سلطنت پوشالی خود در خدمت صهیونیست های جنایتکار و در حال برقراری روابط با رژیم غاصب اسرائیل هستند . مسأله فلسطین که مسأله اول همه مسلمانان است، نمی تواند به حاشیه رانده شود و بر مسلمانان و اعراب واجب است که برای نجات مسجد الاقصی متحد شده و عملیات قدس را که فرزندان شجاع ما در صحن های مسجد الاقصی انجام داده اند تأیید کنند، زیرا این عملیات به حق به نام ملت فلسطین به ثبت رسیده است . اقدامات تحریک آمیز و سیاست های افراط گرایانه اسرائیل نتوانسته و نخواهد توانست محور مقاومت اسلامی را در هم بشکند و درگیری های آینده با دشمنان اسلام و در رأس آنها آمریکا و رژیم اشغالگر صهیونیستی و مستکبران مرتجع عرب حامی آنها، هرچند از قدرت نظامی و امکانات مالی فراوانی برخوردار باشند، بیشترین شکست را تا آزادی کامل سرزمین فلسطین و قطع ایادی استعمارگران بیگانه متحمل خواهند شد .

مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی تجاوزات وحشیانه و علنی دشمن صهیونیستی به مسجد مبارک الاقصی و هتک حرمت به نمازگزاران زن و مرد در منظر و مرآی جهان، را به شدت محکوم کرده و همبستگی خود را با ملت مجاهد فلسطین اعلام می دارد.

ما همچنین به برادران خود در مسجد الاقصی که به نیابت از همه مسلمانان و اعراب بار مقابله با دشمن غاصب صهیونیستی را - که زبان و منطقی جز زور و مقاومت نمی شناسد - متحمل شده اند، و همچنین به سه قهرمان شجاع و نیز به جنبش حماس، جهاد اسلامی، مقاومت اسلامی و به حزب الله سرافراز و مقاوم و دبیرکل مؤمن و شجاع آن، جناب سید حسن نصرالله درود فرستاده و این پیروزی بزرگ را تبریک می گوییم.

در پایان از خداوند متعال خواستاریم که ملت فلسطین را یاری فرماید و با عنایت خود بر تلاش و توفیقات علمای مجاهد و همه مصلحان در راه تحکیم پایه های صلح و عدالت، نشر فرهنگ وحدت، تقریب و اعتدال، و نیز نابودی پدیده افراط گرایی و تکفیر بیفزاید.

وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَیَرَی اللّهُ عَمَلَکُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ (التوبة /۱۰۵