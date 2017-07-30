ماجرای خروج داروهای حیاتی تالاسمی ها از فهرست بیمه ها

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر فرزاد پیرویان گفت: بر اساس بند (ج) ماده ۷۴ قانون برنامه ششم توسعه، سازمان های بیمه گر مکلف به خرید راهبردی خدمات سلامت بر اساس فهرست رسمی داروهای فاقد نام تجاری یا ژنریک ایران در چهارچوب نظام ملی دارویی کشور شده اند.

وی اضافه کرد: همچنین بر اساس بند (د) از همین قانون، وزرات بهداشت موظف شده است که حمایت بیمه ای را فقط به داروهای فاقد نام تجاری اختصاص دهد.

پیرویان گفت: در حال حاضر روند کلی در پوشش بیمه ای داروها به همین شکل صورت می پذیرد.

وی، برخی داروهای بیماران خاص، مزمن و صعب العلاج از جمله بیماران تالاسمی، پیوند، متابولیک و ام اس را استثناء برشمرد و تصریح کرد: پس از افزایش نسبتا شدید قیمت داروها ناشی از تغییر نرخ ارز مرجع به مبادله ای در اوایل سال ۹۲ و در جهت کاهش بار مالی و هزینه های کمرشکن داروهای مصرفی این قبیل بیماران، در قالب تفاهم نامه ای مابین وزارت بهداشت (سازمان غذا و دارو) و وزارت تعاون (سازمان های بیمه گر) تعدادی از داروهای مورد مصرف این بیماران تحت پوشش مضاعف حمایتی قرار گرفت.

وی اظهار داشت: بعضی از آنها دارای مشابه تولید داخل هستند ولی به دلایل متعدد درمانی و مشکلات خاص این قبیل بیماران و همچنین پوشش یارانه ای طولانی مدت این داروها، ضرورت ادامه پوشش حمایتی آنها از طرف بخش درمان گر و سایر بخش های مربوطه و سازمان غذا و دارو مورد تایید قرار گرفت.

پیرویان ادامه داد: استمرار مصرف و در برخی موارد حجم مصرف روزانه این داروها به نحوی است که در صورت عدم پوشش حمایتی، قدرت خرید بیشتر این بیماران کفایت لازم برای تهیه داروها را نداشته و عملا با خروج دارو از پوشش حمایتی، اخلال در دسترسی این بیماران به داروهای درمانی خود و در نتیجه بروز مشکلات آتی را ایجاد می نماید.

معاون طرح و برنامه سازمان غذا و دارو افزود: به رغم اینکه دولت، این قبیل بیماران را مشمول توجه ویژه و حمایت مدیریت شده در بخش دارو و درمان می داند، ولی با ابلاغ قانون برنامه ششم توسعه، ادامه پوشش حمایتی به شکل گذشته به لحاظ قانونی ممکن نبوده و خود بیماران می بایست هزینه های پرداخت مابه التفاوت هزینه داروی تجاری با شکل ژنریک را متقبل شوند.

وی در پایان خاطر نشان کرد: تمامی بار مالی ناشی از حمایت مضاعف این داروها، حدود ۸۰ میلیارد تومان بوده که معادل ۴ درصد کل اعتبار یارانه دارویی کشور است ولی با توجه به تعداد محدود بیماران مصرف کننده داروهای یاد شده، بار مالی آن برای بیماران، قابل توجه و زیاد است.