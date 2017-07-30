مسابقات ملی شنای بانوان شرکت نفت در اصفهان آغاز بکار کرد

نرگس قدوسی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری مسابقات ملی شنای بانوان شرکت نفت، اظهار داشت: این مسابقات در دو مرحله در حال برگزاری است.

وی با اشاره به اینکه در دور اول شناگران رده سنی زیر ۱۷ سال و ۱۷ تا ۲۵ سال با یکدیگر به رقابت می‌پردازند، ابراز داشت: این مسابقات از امروز آغاز بکار کرده و تا دو روز آینده ادامه خواهد داشت.

نائب رئیس هیات شنای استان اصفهان با اشاره به حضور ۱۱ تیم از کرمانشاه، رفسنجان، شاهرود، مرکزی، اصفهان، تهران و منطقه شمال در این مسابقات ابراز داشت: این مسابقات در سطح ملی با حضور ۲۰ داور به میزبانی اصفهان برگزار می‌شود.

وی اضافه کرد: مسابقات شنای بانوان رده سنی ۲۵ سال به بالای شرکت نفت کشور نیز روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هفته جاری در اصفهان برگزار خواهد شد.