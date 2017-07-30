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۸ مرداد ۱۳۹۶، ۱۲:۰۱

نائب رئیس هیات شنای استان اصفهان:

مسابقات ملی شنای بانوان شرکت نفت در اصفهان آغاز بکار کرد

مسابقات ملی شنای بانوان شرکت نفت در اصفهان آغاز بکار کرد

اصفهان – نائب رئیس هیات شنای استان اصفهان گفت: مسابقات ملی شنای بانوان شرکت نفت ایران در اصفهان آغاز بکار کرد.

نرگس قدوسی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری مسابقات ملی شنای بانوان شرکت نفت، اظهار داشت: این مسابقات در دو مرحله در حال برگزاری است.

وی با اشاره به اینکه در دور اول شناگران رده سنی زیر ۱۷ سال و ۱۷ تا ۲۵ سال با یکدیگر به رقابت می‌پردازند، ابراز داشت: این مسابقات از امروز آغاز بکار کرده و تا دو روز آینده ادامه خواهد داشت.

نائب رئیس هیات شنای استان اصفهان با اشاره به حضور ۱۱ تیم از کرمانشاه، رفسنجان، شاهرود، مرکزی، اصفهان، تهران و منطقه شمال در این مسابقات ابراز داشت: این مسابقات در سطح ملی با حضور ۲۰ داور به میزبانی اصفهان برگزار می‌شود.

وی اضافه کرد: مسابقات شنای بانوان رده سنی ۲۵ سال به بالای شرکت نفت کشور نیز روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هفته جاری در اصفهان برگزار خواهد شد.

کد مطلب 4045047

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