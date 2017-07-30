به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله اراکی در گفتگوی اختصاصی خود با این روزنامه، با اشاره به هدف سفر خود به برزیل و شرکت در کنفرانسی که برای ایجاد صلح و برادری بین ادیان و به خصوص مسلمانان تشکیل شده است، گفت:هیچ مؤسسه ای در دنیا وجود ندارد که همانند مجمع جهانی تقریب مذاهب، با هدف ایجاد صلح و برادری بین پیروان ادیان و مذاهب اسلامی تلاش کند؛ تعجب می‌کنیم از کسانی که در برزیل با این کنفرانس که با هدف صلح و برادری بین پیروان ادیان تشکیل شده است، به مقابله برخاسته اند.

آیت الله اراکی افزود: من از کشوری می آیم که در آن پیروان همه ادیان و مذاهب اسلامی با کمال صلح و دوستی در کنار هم زندگی می کنند و همه آنها در تصمیم گیری‌های کشور مشارکت دارند؛ شما در کجای دنیا پارلمانی سراغ دارید که در آن نمایندگان همه ادیان و مذاهب حضور داشته باشند؟ ما از کسانی که تحت تأثیر بعضی رسانه‌ها و جوسازی های منفی قرار می گیرند، دعوت می‌کنیم بیایند و از نزدیک اوضاع ایران را مشاهده کنند و با فعالیت‌های مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی نیز آشنا شوند تا از روی علم و آگاهی و نه از روی بی اطلاعی، اظهار نظر کنند.

دبیر کل مجمع از افراد و رسانه هایی که دم از صلح و حقوق ادیان می زنند، اما در عین حال با حضور و شرکت در چنین کنفرانسی که با شعار مقابله با تروریسم و افراط گرایی برگزار می شود، به مقابله بر می خیزند، اظهار تعجب کرد.

وی خاطرنشان کرد: چه کسی به دنبال ایجاد فضای نفرت و کینه است؟ کنفرانسی که با پیام صلح و دوستی و طبق قانون و با شعار مقابله با تروریسم با حضور شخصیت‌های برجسته دینی از داخل و خارج برزیل برگزار می شود؟ این کنفرانس ایجاد نفرت و کینه می کند، یا آنهایی که بر علیه آن در حال جوسازی و دروغ پردازی هستند؟!

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی گفت: بنده و همراهانم حدود 45 سال است که علیه ظلم و نفرت و کینه مبارزه می‌کنیم؛ ما بر علیه صدام اقدام کردیم،علیه داعش و علیه گروه‌های تروریستی در خاورمیانه اقدام کردیم؛ آیا مبارزه با داعش و مبارزه با تروریسم، مبارزه با افراط گرایی و نفرت و کینه نیست؟! افرادی که ما را متهم می‌کنند به نشر کینه و نشر افراط گری خودشان چه اقدامی بر علیه تروریسم و افراطی گری که امروز در جهان شاهد آن هستیم، انجام داده اند؟!

آیت الله اراکی با اشاره به اینکه، جمهوری اسلامی و مجمع جهانی تقریب، امروز پرچم دار صلح خواهی و برادری بین پیروان همه ادیان و به دور از کینه اندازی و ایجاد نفرت بین ادیان و مذاهب است، گفت: بنده ده سال در لندن خدمت کردم، همه شاهد بودند که فعالیت‌های ما همه پیروان ادیان را دور هم جمع کرد، شاهد بودیم که در مرکز اسلامی ما در انگلیس، همه پیروان ادیان، سالی چند مرتبه برای اعلام صلح و دوستی و برادری دور هم گرد می‌آمدند.

آیت الله اراکی در پاسخ به سؤال خبرنگار روزنامه فولیا دی سائوپائولو پیرامون موجودیت رژیم اشغالگر صهیونیستی اظهار داشت: ما با اسرائیل هم مرز نیستیم و به طور مستقیم هیچ گونه درگیری میدانی با اسرائیل نداریم، اما اسرائیل از زمان تشکیلش تا به امروز همیشه با همسایگان خود در جنگ و ستیز بوده و دولتی است که به گفته تحلیل‌گران در طول 70 سالی که از زمان تشکیلش می گذرد، نتوانسته رابطه‌ای صلح آمیز با همسایگانش برقرار کند و حتی قادر به برقراری صلح در درون کشور خود نیز نبوده است.

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی افزود: جمهوری اسلامی طرحی برای برقراری صلح در فلسطین اشغالی و کشورهای همسایه آن ارائه داده است که طرح بسیار منطقی و مطابق با قوانین بین‌المللی است و آن طرح این است که همه مردم فلسطین اعم از مسلمانان و یهودیان و مسیحیان در یک رفراندوم عمومی برای تعیین شکل حکومت در این کشور شرکت کنند تا بتوانند صلح و آرامش را در این سرزمین‌ها برقرار کنند؛ هدف ما جلوگیری و از بین بردن ظلم و جنگ و خونریزی درون این منطقه است.

آیت الله اراکی ادامه داد: اگر نظر برخی این است که دعوت به برقراری صلح و دوستی و عدالت، از بین رفتن اسرائیل می باشد، این تفسیر آنها از این مطلب است، اما حرف ما این است که باید صلح و عدالت، بر اساس حقوق ملت ها برقرار شود.

دبیر کل مجمع تقریب مذاهب در ادامه گفت: خوب است رسانه ها این سؤال را مطرح کنند که چرا از آغاز تشکیل دولت اسرائیل همیشه سایه جنگ در خاورمیانه حاکم بوده و این منطقه در طول این مدت از جنگ و خونریزی فارغ نبوده است؟ آیا 70 سال جنگ و خونریزی مداوم در منطقه کفایت نمی کند؟!

وی خاطر نشان کرد: طرح ما برای برقراری صلح و آرامش دائم در این منطقه است، اما کسانی که دوست دارند در منطقه و دنیا جنگ برقرار باشد تا اسلحه بفروشند و منافعشان تأمین شود، حقائق را تحریف می کنند.

آیت الله اراکی ادامه داد: شاید مردم برزیل به دلیل اینکه از خاورمیانه فاصله دارند، درد و رنج‌های مردم آنجا را آن طوری که ما درک کرده ایم درک نکرده اند، ما 70 سال است شاهد جاری شدن جوی خون در منطقه و شاهد کشته شدن اطفال و آواره شدن زنان و مردان بیگناه آن هستیم؛ ما از مصلحان و اندیشمندان و خیرخواهان و متفکران برزیل کمک می خواهیم تا ما را در برقراری صلح پایدار در منطقه کمک کنند.

دبیر کل مجمع تقریب مذاهب در بخشی از این گفتگو اظهار داشت: ما از رسانه ها انتظار داریم که سخن حق را منتشر کنند و تحت سلطۀ رسانه ای امپریالیسم قرار نگیرند؛ امپریالیسم برای تأمین منافع خود در جهان حقایق را وارونه،مظلوم را ظالم و مبازره کنندگان با تروریسم را تروریست جلوه می‌دهد.

وی افزود: بنده قریب به 50 سال است که بر علیه افراطی گری و تروریسم در حال مبارزه هستم؛ ما زندانها را، شکنجه ها را و جنگ بر علیه خودمان را تحمل کردیم و آنچه را تحمل کردیم به این خاطر بوده که خواهان صلح و برادری ملت‌ها بودیم و با ظلم و استبداد مقابله کردیم.