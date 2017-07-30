تعمیم و تعمیق فرهنگ نماز بین سوادآموزان بوشهری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آموزش و پرورش بوشهر، غلامرضا دانش فر در جلسه بهبود کیفیت سواد آموزی استان با اشاره به اهمیت بالای اشاعه و گسترش فرهنگ نماز در جامعه، اظهارداشت: طرح آموزش عملی نماز«کلید بهشت» بین سواد آموزان دوره های مختلف سواد آموزی در یکی از شهرستان ها و مناطق ۱۸گانه استان که دارای فعالیت و آمادگی اولیه خوبی بوده اند برگزار خواهد شد.

وی با تأکید بر اهتمام ویژه مجموعه سواد آموزی در تعمیم و تعمیق فرهنگ نماز به عنوان یک وظیفه ذاتی گفت: علاوه بر سرلوحه قرار گرفتن آموزش مداوم نماز در طول هر دوره های مختلف سواد آموزی و ایجاد شرایط مناسب برای فراگیری نوسواد آموزان، با همکاری و مشارکت ستاد اقامه نماز استان طرح آموزش عملی نماز«کلید بهشت» تا پایان سال ۱۳۹۶ اجرا خواهد شد.

دانش فر در ارتباط با محتوای آموزشی این طرح معنوی نیز بیان داشت:کتاب نماز کلید بهشت، راهنمای آموزشی و لوح آموزشی(اپلیکیشن) سه منبع محتوایی این طرح می باشد که در اختیار سواد آموزان قرار می گیرند.

وی گفت: به منظور تقویت انگیزه عوامل اجرایی، فعال ترین افراد مجری طرح نماز کلید بهشت انتخاب می شوند و با هداء لوح تقدیر مورد تشویق قرار خواهند گرفت.