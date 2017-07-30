امکان استفاده کل شهروندان تهرانی از تسهیلات کاهش ساعات طرح ترافیک

به گزارش خبرگزاری مهر، عابد ملکی با بیان این مطلب افزود: طبق برنامه ریزی های انجام شده تمامی خودروهایی که به هر دلیلی از زمان پایان طرح ترافیک در روز قبل وارد محدوده طرح ترافیک منطقه ۱۲ شده باشند بین ساعت ۶:۳۰ تا ۸:۳۰ صبح می توانند یک بار اقدام به خروج از این محدوده کنند.

وی ادامه داد: در مدت زمان تعیین شده دوربین های ثبت خروج از محدوده طرح اقدام به ثبت پلاک و اعمال جریمه نخواهند کرد.

شهردار منطقه ۱۲ تهران با بیان اینکه مدیریت شهری تهران با همکاری پلیس راهور تهران بزرگ در جهت بهبود کیفیت زندگی و روان سازی ترافیک در این منطقه اقدام به ارائه این تسهیلات گرفته است، یادآور شد: پیش بینی های انجام شده نشان می دهد که اجرای این طرح می تواند بار ترافیکی منطقه را در ساعات میانی روز کاهش داده و مانع از تبدیل معابر این محدوده به پارکینگ شبانه روزی خودروهایی شود که به هر دلیلی در ساعات پایانی طرح در روز قبل به این منطقه وارد شده اند.

وی تاکید کرد: استفاده شهروندان از این تسهیلات نیازی به ساکن بودن در این منطقه نداشته و چنانچه خودرویی در بین این ساعات اقدام به ورود به محدوده طرح ترافیک کند؛ حتما پلاک این خودروها توسط دوربین های ورودی محدوده طرح ثبت و اعمال جریمه خواهند شد.