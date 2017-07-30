هدف نهایی در المپیادهای جهانی فقط کسب مدال نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکزاطلاع رسانی وروابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، علی شریفی با اشاره به روند انتخاب دانشآموزان برای حضور در رقابتهای جهانی تصریح کرد: در کل کشور تنها ۴ نفر در تیم ملی المپیاد کامپیوتر قرار دارند. در مرحله اول رقابت المپیاد کامپیوتر ۱۰ هزار نفر شرکتکننده وجود دارد که این تعداد در المپیاد ریاضی تا ۴۰ هزار نفر هم میرسد. این تعداد در مراحل بعدی به ۶۰ و ۴۰ نفر کاهش پیدا میکند که به تمام ۴۰ نفر در مرحله پایانی مدال المپیاد تعلق میگیرد.
مسئول کمیته علمی المپیاد جهانی کامپیوتر با اشاره به اینکه در مرحله اول این المپیاد سوالات، معماگونه هستند و نیازی به برنامهنویسی و حتی داشتن کامپیوتر وجود ندارد، افزود: دانشآموزان میتوانند با مراجعه به سایت opedia.ir سوالات سالهای گذشته را دریافت کنند.
شریفی با اشاره به برخی از اقدامات کمیته المپیاد در دسترسی برابر دانشآموزان به اطلاعات گفت: در برخی از مدارس تهران یا مراکز استانها، اساتید برجسته، منابع و کتابهایی وجود دارند که در سایر نقاط کشور در دسترس نیستند، اما این کمیته با استفاده از ظرفیت سایت opedia.ir کوشیده است تا با انتشار آنلاین منابع و سؤالات سالهای گذشته این اطلاعات را در اختیار تمام دانشآموزان کشور قرار دهند.
مسئول کمیته علمی المپیاد جهانی کامپیوتر با اشاره به برگزاری بیستونهمین المپیاد جهانی کامپیوتر در کشور بعد از ۲۸ سال، افزود: با برگزاری این المپیاد در کشور، حدود ۳۰۰ نفر از دانشآموزان از ۸۵ کشور به ایران میآیند و از ششم تا سیزدهم مردادماه در این رقابت علمی شرکت می کنند.
شریفی در ادامه با اشاره به آثار مثبت این رویداد در کشور ادامه داد: بسیاری از این افراد در آینده از بزرگان آتی و شرکتهای چند ملیتی در این زمینه خواهند بود که میتوانند تصویر مثبتی از ایران ساخته و پیغام صلح و دوستی ایران را به جهانیان مخابره کنند.
مسئول کمیته علمی المپیاد جهانی کامپیوتر با ابراز تسلیت به مناسبت درگذشت «مریم میرزاخانی»، تنها دارنده مدال فیلدز در بررسی چالشهای تحول در نظام آموزشی کشور، گفت: همانطور که نمیتوان گفت ورزش قهرمانی بهتر است یا ورزش همگانی؟ المپیادهای جهانی و جنبههای قهرمانی علمی باعث ایجاد شوق و علاقه در بین دانشآموزان میشود. در این مسابقات نباید تنها هدف کسب مدال باشد و اگر دانشآموزان برای آموختن و ایجاد دوستی و نشاط وارد این رقابتها شوند، به نتایج بهتری میرسند.
استاد دانشکده کامپیوتر دانشگاه شریف با انتقاد از اشتیاق بسیار زیاد مدارس غیردولتی برای شرکت دانشآموزان در المپیادها، اظهارکرد: اعمال هرگونه فشار از سوی خانواده و مدرسه به دانشآموزان برای شرکت در مدالآوری در این المپیادها تنشزا است. دانشآموزان باید خودشان احساس کنند که مانند سایر مسابقات میتوانند در این مسابقه علمی نیز شرکت کنند و با میلیونها نفر به رقابت بپردازند. تنها در این صورت است که رویدادی مانند المپیاد میتواند در دانشآموزان باعث اشتیاق شوق در میان آنها شود.
