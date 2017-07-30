به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید علیرضا عبادی در دیدار با رئیس دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در خراسان جنوبی اظهار داشت: دفتر نمایندگی وزارت خارجه در کنار وظایف عمومی خود در مسائل امنیتی، تجاری، فرهنگی و اقتصادی دارای ظرفیت خوبی است که باید از این ظرفیت به خوبی استفاده کند.

وی با بیان اینکه استفاده درست از این ظرفیت ها بستگی به این دارد که از دو ظرفیت مهم دیگر به خوبی استفاده شود، بیان کرد: یکی از این ظرفیت خود مسئولیت بوده و اینکه به چه میزان از جایگاه این مسئولیت استفاده شود بسیار مهم است.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با اشاره به اینکه ظرفیت دیگر خود انسان است، عنوان داشت: مسئولیت ها تعریف شده است اما ظرفیت هر انسانی تعریف شده نیست بلکه هر انسانی دارای ظرفیت های زیادی بوده که می تواند از آن برای خدمت هرچه بیشتر به خلق استفاده کند.

عبادی ادامه داد: یکی از مشکلات بشر این است که وقتی که به مسئولیتی گماشته می شود، آن پست بر وی مسلط می شود از این رو از ظرفیت خود، مسئولیت، مردم و نظام جمهوری اسلامی غافل می شود.

مردم خراسان جنوبی آبی برای خوردن ندارند

وی به ظرفیت های مهم استان اشاره کرد و گفت: کارهای زیادی در این استان می توان انجام داد که وزارت امور خارجه می تواند آن را از دستگاه های دیگر بخواهد و دفتر نمایندگی ولی فقیه نیز برای پیگیری این امور آمادگی کامل دارد.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با اشاره به اینکه روستاهای خراسان جنوبی آبی برای خوردن ندارند، بیان داشت: در حال حاضر بالای ۴۰۰ روستای استان با تانکر سیار آبرسانی می شوند این در حالی است که خراسان جنوبی دارای ظرفیت های معدنی زیادی است.

عبادی اضافه کرد: با وجود همه این ظرفیت ها از تجارت، واردات و صادرات و استخراج این مواد معدنی تنها گرد و خاک ماشین های حمل مواد معدنی نصیب مردم استان می شود و دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه می تواند به نسبت کار خود مسئولان را قانع کند که گره ای در این زمینه باز کنند.

وی همچنین به نقش دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در مسائل مرزی و امنیتی اشاره کرد و گفت: در شرق کشور زمینه مناسبی مثل کشور افغانستان وجود دارد که اگر درست عمل کنیم بازار خوبی برای استان خواهد بود.