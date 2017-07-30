کاپیتان پرسپولیس همچنان اختصاصی تمرین می کند

به گزارش خبرنگار مهر، تمرین صبح امروز پرسپولیس در حالی زیر نظر کادر فنی پرسپولیس دنبال شد که سید جلال حسینی به طور اختصاصی زیر نظر مارکو تمرین کرد. کاپیتان مصدوم سرخپوشان پایتخت برای رسیدن به شرایط بازی، مجبور است چند جلسه ای را به طور انفرادی با مربی بدنساز سرخپوشان تمرین کند تا شرایط حضور در تمرینات تاکتیکی را پا به پای هم تیمی هایش به دست آورد.

مصدومیت حسینی باعث شده است تا وی نتواند در دومین بازی پرسپولیس مقابل تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز که قرار است روز پنجشنبه ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه یادگار امام تبریز برگزار شود حضو داشته باشد. اما برانکو ایوانکوویچ باز هم وی را به تبریز می برد تا روی نیمکت پرسپولیس بنشیند.