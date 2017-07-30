بانکهای بزرگ آمریکا نرخ ارز را دستکاری کردند/جریمه۱۱۱میلیون دلاری

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، دولت آمریکا ۵ بانک سرشناس در جهان را به دلیل دستکاری در قیمت ارز در یک روز و ایجاد نوسان در بازار ارزهای خارجی به پرداخت ۱۱۱.۲ میلیون دلار جریمه کرد.

براساس اعلام دولت آمریکا، بانکهای «استنلی مورگان» به پرداخت ۵۰ میلیون دلار، «رویال بانک کانادا» به پرداخت ۱۵.۵ میلیون دلار، «استاندارد چارتر» به پرداخت ۱۷.۲ میلیون دلار، «سوسیت جنرال» به پرداخت ۱۸ میلیون دلار و بانک «توکیو میتسوبیشی» به پرداخت ۱۰.۵ میلیون دلار جریمه به دلیل دستکاری در نرخ ارزهای خارجی محکوم شده اند.

این ۵ بانک سرشناس متهم شده اند در یک بازار ۵ تریلیون دلاری ارز خارجی در یک روز به دستکاری نرخ ارز پرداخته اند.

سرمایه گذاران گفته اند این ۵ بانک با استفاده از چت روم، یک دسیسه برای دستکاری نرخ ارزهای اصلی طراحی و اجرا کردند؛ غیر از این ۵ بانک سرشناس، «دویچه بانک» و «کردیت سوئیس» هم در فهرست متهمین دستکاری نرخ ارز قرار دارند.

دولت آمریکا تحقیقات گسترده ای را در سطح جهان بر روی بانک هایی که نرخ ارز را دستکاری می کنند، شروع کرده است و نتیجه آن تاکنون منجر به جریمه ۱۰ میلیارد دلاری چندین بانک بزرگ شده است.

بر پایه این گزارش، نام بانک های «بارکلیز»، «بانک آمریکا»، «بی ان پی پاریباز»، «سیتی گروپ»، «گلمن ساچ»، «اچ اس بی سی»، «جی پی مورگان»، «رویال بانک اسکاتلند» و «یو بی اس» هم در فهرست بانک های متهم به دستکاری نرخ ارز است که اتهام این بانکها در دست بررسی قرار دارد.