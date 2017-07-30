پیش بینی کسب ۱۰۰ مدال در بازی های داخل سالن و هنرهای رزمی آسیا

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه ستاد بازی های المپیک و آسیایی از ساعتی پیش با حضور وزیر ورزش و جوانان ، روسای کمیته ملی المپیک و پارالمپیک همراه با معاونان وزارت ورزش و جوانان با محوریت بررسی وضعیت رشته های شرکت کننده در بازیهای داخل سالن و هنرهای رزمی آسیا در محل وزارت ورزش آغاز شد.

در آغاز این نشست کیومرث هاشمی با یادآوری اینکه پنجمین دوره بازی های داخل آسیا در ٢١ رشته ورزشی برگزار می شود، خاطرنشان کرد که ایران در تمامی رشته ها حضور دارد.

وی همچنین یادآور شد: این دوره بازی های داخل سالن و هنرهای رزمی آسیا با حضور نمایندگانی از ٦٩ کشور آسیایی و اقیانوسیه برگزار می شود.

در ادامه نشست اصغر رحیمی سرپرست کاروان اعزامی ایران به بازیهای داخل سالن آسیا با بیان اینکه با ۳۰ فدراسیون نشست های تخصصی برگزار شده است، گفت: پیش بینی مدال آوری ما حدود یکصد مدال طلا ، نقره و برنز است.

رحیمی تاکید کرد: کاروان ایران با ٢١٥ ورزشکار در پنجمین دوره بازیهای داخل آسیا شرکت می کند.