۸ مرداد ۱۳۹۶، ۱۲:۰۴

معاون اداره کل آموزش‌وپرورش لرستان:

۲۷ داور در مسابقات کشوری کشتی دانش‌آموزی لرستان حضور دارند

خرم‌آباد- معاون تربیت‌بدنی و سلامت آموزش‌وپرورش لرستان گفت: ۵۲ مربی، ۲۶ سرپرست، ۲۷ داور، ۵ ناظر فنی وزارتی و ۴۳ نفر عوامل اجرایی در مسابقات کشوری کشتی دانش‌آموزی لرستان حضور دارند.

فرید بهرامی در گفت و گو با خبرنگار مهر، به فعالیت سایت پذیرش و ثبت نام مسابقات کشوری دانش آموزی کشتی در لرستان اشاره کرد و گفت: تاکنون ۱۳۶ نفر در سامانه مسابقات ثبت نام کرده اند.

وی به فعال شدن کمیته های مختلف برگزاری این مسابقات اشاره کرد و افزود: جلسات هماهنگی با حضور کمیته های مختلف برگزار شده و هماهنگی لازم هم با سایر دستگاه های اجرایی انجام شده است.

معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش لرستان به حضور ۵۲ مربی، ۲۶ سرپرست، ۲۷ داور، ۵ ناظر فنی وزارتی و ۴۳ نفر عوامل اجرایی اشاره کرد و اظهار داشت: با رویکرد همکاری، تعامل و هم افزایی تلاش می شود تا لرستان در مدت ۴ روز برگزاری مسابقات لحظاتی خوش و خاطره انگیز را برای ورزشکاران و مهمانان بسازد.

بهرامی در ادامه به تشریح اقدامات انجام شده و برنامه ریزی های صورت گرفته برای برگزاری مسابقات پرداخت و گفت: بستر مناسب برای استقبال مطلوب از  ورزشکاران و مهمانان فراهم شده و با کمک همکاران لرستان در این دوره میزبانی خوبی را به نمایش خواهد گذاشت.

