به گزارش خبرنگار مهر، کریم مهری قبل از ظهر یکشنبه در شورای حفاظت از منابع آب استان اظهار داشت: اراضی سطح کشت پیاز در طول سالیان گذشته به میزان هزار و ۵۰۰ هکتار بود که امروز این مقدار به ۵۰ هکتار رسیده است که این امر در طولانی مدت انجام شده است.

وی ادامه داد: هم اکنون به میزان هزار و ۶۰۰ هکتار کشت کلزا در این محصول داریم.

مهری در خصوص استفاده از سیستم نوین آبیاری گفت: در خصوص باغات که قدمت درختانش بالای ۱۰ سال است، استفاده از سیستم نوین آبیاری قابل انجام نیست.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ادامه داد: در استان ما برای بخش صنعت، کنتور هشومند نصب نشده چرا که صدای کشاورزان به جایی نمی رسد، هر چند این روند لازم است اما چرا نباید برای صنعت کنتور هوشمند نصب کنیم.

وی در در رابطه با بحث های تغییر الگوی کشت در استان گفت: برای تمامی شهرستان ها اصلاح الگوی کشت مطرح شده اما انباشته ۳۰ ساله را نمی توان در عرض دو سال حل کرد،

مهری افزود: در این راه باید به شکل تدریجی پیش برویم چرا که نمی توان فشار بیش از حدی به کشاورزان وارد کرد.

لزوم ورود ضابطان قضایی برای کاهش مصرف مقدار آب و برق

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی نیز در این جلسه با اشاره به وظایف رسانه ها در زمینه صرفه جویی در مصرف آب و برق گفت: رسانه ها باید به صورت مستمر فرهنگ سازی کنند.

یوسف سرافراز با بیان اینکه اعمال قانون در زمینه مصرف مازاد باید جدی گرفته شود، گفت: آب و برق منابع ملی است که باید مصرف آن را به درستی مدیریت کنیم که در این راستا ضابطان قضایی باید ورود کنند.

وی ادامه داد: هم اکنون هم در مصارف خانگی و تجاری آب و برق مشکل داریم، شورایاری و دهیاری ها باید ورود کنند.

سرافراز افزود: هنوز هم کشاورزان آب را به پای درخت می بندند و هنوز آب در بخش کشاورزی کمتر از ۳۵ درصد راندمان دارد که ضابطان قضایی و دهیاری و شوراها باید به این امر ورود یابند.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان با اشاره ای به مصوبه دو سال قبل در خصوص نصب کنتور در بخش صنعت گفت: بحث آب بحث شوخی برداری نیست که بگوییم به خاطر نبود اعتبار کنتور نصب نمی کنیم.