در جمع دانشجویان و دانشگاهیان خسته نمی شوم

به گزارش خبرگزاری مهر، حاشیه های دیدار رهبر انقلاب با اساتید، دانشجویان و دانشگاهیان استان سمنان به شرح ذیل است: 9 صبح مجموعه ورزشی دانشگاه سمنان. خیابان های منتهی به سالن ورزشی شلوغ و مملو از دانشجویان . هر یک در تکاپوی رساندن خود به محل دیدار.



- بازرسی و کنترلهای پی در پی . آن طرف در نزدیک درهای ورودی صف های طولانی برای ورود تشکیل شده که گهگاهی صداهایی همچون " کارت ورودی خود را آماده کنید " به گوش می رسید .

- به دانشجویان نگاه می کنی ، نگرانی ، هیجان و اضطراب در چشمانشان موج می زند تا نکند از قافله عقب بیفتند و از دیدار جا بمانند .

- ما هم بازرسی ها را پشت سر می گذاریم و وارد سالن می شویم ، داخل سالن مملو از دانشجویان است که هر یک از شور و شوق و اشتیاق دیدار با رهبر انقلاب سخن می گویند ، سخنی از شمیم دل انگیز عطر گل .



- سالن کاملاً پر نشده و دانشجویان دختر و پسر یکی یکی و گروه گروه وارد سالن ورزشی می شوند ، گروه تواشیح یاسین دارد برنامه اجرا می کند ، محوطه داخلی سالن به دو قسمت مساوی تقسیم شده و دانشجویان دختر و پسر تفکیک شده اند ، البته تعداد دانشجویان پسر بیشتر است . عقربه ها ساعت 10/9 را نشان می دهند ، جمعی از مقامات و مسئولین استان از جمله استاندار ، نماینده گان مردم در مجلس ، حسن روحانی ، تعدادی از روسای حوزه های علمیه و دانشگاههای سمنان نیز وارد سالن می شوند.



- 25/9 است که دانشجویان یکصدا فریاد می زنند «علمدار ولایت دانشجویان فدایت» و هنوز دقایقی تا 30/9 باقی مانده بود که رهبر معظم انقلاب وارد سالن شدند و در این لحظه فضای سالن با شعارهایی همچون « ای رهبر آزاده آماده ایم ، آماده »

« ما همه سرباز توایم خامنه ای گوش به فرمان توایم خامنه ای »؛ تا دقایقی شعارها و ابراز احساسات دانشجویان ادامه داشت و این شعر نیز دسته جمعی همخوانی شد :

ای تو روح و روانم

یادت آرام جانم

در غم دوری تو

تا کی باید بمانم

چشم انتظارم ای گل

طاها طاقت ندارم یوسف زهرا

« العجل مولا مولا مولا »



صلی علی محمد

بوی خمینی آمد

شام هجرم سحر شد تابیده نور سرمد

گشته دوباره فصل اطاعت آماده گشتن بهر شهادت

ای رهبر آزاده آماده ایم ، آماده

نور مهر جمالت در دل ما فتاده

ای رهبر ، بنما اشارت جانم فدایت ، جانم فدایت

به علت کمبود جا عده ای از دانشجویان دختر ، در آستانه درهای ورودی سالن ایستاده و مراسم را دنبال می کردند و به سخنان آقا گوش فرامی دادند.

- تا یادم نرفته بگویم که دکتر زاهدی وزیر علوم و دکتر لنکرانی وزیر بهداشت نیز ، مهمان این مردم بودند و در هنگام سخنرانی رهبر معظم انقلاب ، از بیانات ایشان یادداشت برمی داشتند.



- دکتر خیرالدین رئیس دانشگاه سمنان نخستین سخنران برنامه بود که به نمایندگی از روئسای دانشگاهها و مراکز آموزش عالی استان ، سخن گفت و گزارشی از از وضعیت آموزش عالی و روند توسعه علوم در استان سمنان و مشکلات آموزشی را ارائه کرد و

- نیما امجدی دانشیار دانشگاه سمنان به نمایندگی از اساتید دانشگاه های استان ، تمرکز زدایی از دانشگاههای تهران و توجه به توانایی های دانشگاه های شهرستان ها به فراهم کردن امکانات پژوهشی و تحقیقاتی در دانشگاه ها و توجه به بیشتر به مکانیزم های تشویقی در دانشگاه ها را از ضرورت های امروز دانشگاه های کشور برشمرد .



- خانم دکتر بهرامی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان با اشاره به مهاجرت نخبگان به خارج از کشور ، خواستار تاسیس بانک علمی و توسعه در کشور شد.

- آریافر دانشجوی دکترای معدن دانشگاه صنعتی شاهرود و پژوهشگر نمونه نیز مشکلات و کمبود امکانات آموزشی در دانشگاه ها و همچنین افزایش فارغ التحصیلان بیکار را متذکر شد و پس از پایان سخنان خود به سمت رهبر معظم انقلاب رفت و ایشان صمیمانه با وی احوالپرسی کرد و سخن گفت . دانشجویان نیز یکصدا با فرستادن صلوات و دست زدن وی را تشویق کردند .



- خانم صفری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زبان انگلیسی ضمن بیان اهمیت فراگیری زبان انگلیسی جهت دور نشدن از صنعت ، سیاست و اقتصاد گفت : چند سال است که دانشجویان دختر بیش از پسران وارد دانشگاه می شوند. لازم است جهت اشتغال زنان و دختران فارغ التحصیل دانشگاه تلاش بیشتری صورت گیرد . این اظهارات خانم صفری شور و هیجان دانشجویان دختر را برانگیخت و مرتب وی را تشویق کردند.



-مصطفی قربانی دبیر کانون هماهنگی دانشگاه های سمنان و دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی نیز در آغاز سخن خود اظهار داشت : آقا نه تنها از جان و دل سلام ات می کنیم بلکه کوچه های دلمان را به نامت می کنیم.

این دانشجو نیز پس از پایان سخنان خود به سمت رهبر معظم انقلاب رفت و ضمن ارائه یادداشت های خود به ایشان، با ولی امر مسلمین احوالپرسی کرد.



ـ ساعت 10/10 رهبر معظم انقلاب سخن آغاز وگفتند که از حضور در جمع دانشجویان و اساتید خوشحالم . ایشان در این باره مصرعی را قرائت کردند که :

تپش دل بُود سرا پایم قطره ای ناچکیده را مانم

ـ ایشان با بیان اینکه برخی انسانها آنچنان که پر تحرک هستند که انگار همه اعضاء و جوارح آنها قلب است، اظهار داشتند: شما دانشجویان اینگونه اید و اگر این روحیه را حفظ کنید به قله می رسید.



ـ آقا در همان آغاز سخنان خویش خطاب به دانشجویان و اساتید حاضر در سالن فرمودند سلام مرا به آن دسته از دانشجویان و اساتید که اینجا نیستند برسانید.



ـ ساعت 57/10 آقا پس از 48 دقیقه صحبت خطاب به دانشجویان گفتند: هر وقت خسته شدید من به سخنانم پایان می دهم . دراین لحظه دانشجویان صلواتی فرستادند. رهبر معظم انقلاب ادامه دادند: من اغلب در جمع دانشجویان و دانشگاهیان خسته نمی شوم. اما باید ملاحظه خستگی شما را هم کرد. دراین لحظه دانشجویان صلواتی دیگر فرستادند. سپس آقا گفت : صلوات زبان روشنی ندارد. در این لحظه دانشجویان یک صدا فریاد زدند «ای رهبر آزاده ، آماده ایم آماده » .



رهبر معظم انقلاب سپس باشور و حال خاص دیگری به سخنان خود ادامه دادند.

ـ سخنان رهبر معظم انقلاب در جمع دانشجویان ساعت 40/11 دقیقه به پایان رسید . دانشجویان پس از پایان این دیدار 2 ساعته دانشجویان از فضای این جلسه صمیمی با یکدیگر شادمانه گفتگو می کردند. دانشجویی به دوستان خود می گفت : آقا را دیدید که یک بچه را بوسید؟ من هم رفتم آن بچه را بوسیدم.