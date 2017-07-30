ارائه اطلاعات علمی دانشگاه آزاد از طریق سامانه «سیکاپ»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، ابراهیم واشقانی فراهانی در قسمت بیست و یکم برنامه تلویزیونی «مجله دانشگاه» با بیان اینکه سیکاپ مخفف سامانه یکپارچه پایان نامه ها و کتابخانه های دانشگاه آزاد اسلامی است، گفت: در این سامانه الکترونیکی تمام اطلاعات و امکانات کتابخانه‌ای از نظر کتاب ها، ژورنال ها و پایان نامه ها بارگذاری شده است.

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه سیکاپ سامانه الکترونیکی است که در آن پایان نامه ها و رساله هایی که دفاع شده، در اختیار دانشجویان و پژوهشگران قرار می گیرد، گفت: افزون بر این، تمام کتاب های الکترونیکی نیز در دسترس پژوهشگران قرار دارد و این باعث می شود که نه تنها دسترسی ها تسهیل شود، بلکه از خریدهای موازی و تکراری نیز جلوگیری به عمل آید و صرفه جویی اقتصادی برای دانشگاه به همراه دارد.

در این برنامه اشاره شد که شبکه سیکاپ نتیجه یک فرآیند منطقی است. سیکاپ در یک جمله کوتاه می خواهد یک نسخه از کتاب، پایان نامه و هر اطلاعات علمی را به صورت الکترونیکی و در کوتاه ترین زمان به دانشجو و پژوهشگر ارائه دهد. این یعنی همه اطلاعات گذشته و حال وارد این سیستم پیشرفته شود.

در ادامه برنامه، صحافی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه یکی از هدف گذاری هایی که در دوره های مدیریتی جدید در دانشگاه آزاد اسلامی انجام شد، خودکفایی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات است، گفت: در حال حاضر بسیاری از نیازهای فناوری اطلاعات و ارتباطات با توان تخصصی که در سازمان مرکزی و در دفتر مرکزی فناوری اطلاعات وجود دارد و یا توان تخصصی در واحدها اعم از پرسنل و اعضای هیات علمی، برطرف می شود.