پیچیدن عطر رضوی در آسمان نهبندان/دلها به پنجره فولاد گره خورد

به گزارش خبرنگار مهر، خیل مشتاقان زیارت بارگاه امام رضا(ع) از مدتها قبل لحظه شمار حضور کاروان رضوی بودند و پیچش عطر رضوی در آسمان نهبندان، بهانه ای شد تا از راه دور، به امام مهر و عطوفت، سلام گوییم، السلام علیکم یا ثامن الحجج (ع).

سایه دل‌انگیز خورشید هشتم در میان اشک و لبخندها به شهرستان نهبندان رسید تا هر آنکه پای رفتن تا حرمش را نداشت حرم را به خانه دلش دعوت کند.

حجت الاسلام محمدرضا کوثری مبلغ کاروان خدام رضوی در جمع مردم نهبندان گفت: پرچم رضوی به تمامی استانها و همچنین به ۳۷ کشور دیگر برده می شود.

وی با بیان اینکه برخی افراد توانایی مالی سفر به مشهد مقدس و زیارت را ندارند، افزود: با سفر به شهرها و روستاهای مختلف حال و هوای حرم مطهر را به مناطق مختلف می بریم.

امام جمعه نهبندان هم در این مراسم اظهارکرد: امروز دل های عاشقان زیادی از این شهرستان مرزی به پنجره فولاد گره خورد.

حجت الاسلام عباسعلی خزاعی با بیان اینکه حرکت خدام رضوی و آوردن پرچم بارگاه ملکوتی امام هشتم در بین مردم، پشتوانه قرآنی دارد، افزود: دشمنان اسلام اما به دنبال این هستند تا تمسک و توسل مردم به ائمه اطهار را زیر سوال ببرند.

وی با اذعان به اینکه چشمان حضرت یعقوب به وسیله پیراهن حضرت یوسف شفا یافت، گفت: پرچم امام رضا علیه السلام جایگاه والاتری از پیراهن حضرت یوسف دارد زیرا ائمه معصومین از تمامی پیامبران به جز رسول گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله) مقامی بالاتر دارند.