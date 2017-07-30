حسن خدابخش در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به بررسی نقشه‌های هواشناسی استان اصفهان طی دو روز آینده اظهار داشت: بررسی این نقشه‌ها بیانگر ناپایداری‌های ضعیفی بر روی استان در این بازه زمانی است.

وی با بیان اینکه طی دو روز آینده آسمانی صاف تا قسمتی ابری، گاهش وزش باد و افزایش ابر در استان اصفهان پیش‌بینی می‌شود، ابراز داشت: در مناطق شمال شرق نیز گاهی باد و گرد و خاک محلی پیش‌بینی می‌شود و در مناطق غربی نیز در برخی از ساعات شاهد وزش باد نسبتا شدید خواهیم بود.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی استان اصفهان با اشاره به وضعیت دمایی استان اصفهان در ۲۴ ساعت آینده نیز افزود: دراین بازه زمانی با کاهش دو درجه‌ای دمای هوای استان روبرو خواهیم بود.

وی با اشاره به اینکه فریدونشهر با دمای هوای ۲۷ درجه سانتی گراد نقطه استان اصفهان تا ۲۴ ساعت آینده است، اضافه کرد: خور و بیابانک و کاشان نیز با دمای هوای ۳۷ درجه سانتی‌گراد نیز گرم‌ترین نقطه استان در این بازه زمانی پیش‌بینی می‌شود.