به گزارش خبرنگار مهر، محمود حجتی در جشن ملی تولید شکر خطاب به محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور، غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران و دیگر فعالان بخش خصوصی تصریح کرد: ما در بحث روغن نباتی دست نیازمان را به سوی شما دراز می کنیم و اعلام می کنیم که وضع مان در زمینه روغن خوب نیست.

حجتی با بیان اینکه درجه خودکفایی کشور در زمینه روغن بین شش تا هفت درصد است اظهار داشت: هر ملتی در تاریخ خود دچار فراز و نشیب های زیادی می شود و به یاد داریم که ما در تیر و مرداد ۹۲ به روغن نیاز داشتیم اما بنا بر دلایل موجود نمی توانستیم این محصول را وارد کنیم. بنابراین نباید بیش از ۹۰ درصد در این زمینه وابسته باشیم.

وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد: همانطور که توانستیم در بخش شکر تا حد زیادی خودکفا شویم، این امکان در روغن نیز وجود دارد.

حجتی با بیان اینکه ما بیش از سه برابر قبل کلزا تولید کردیم، افزود: پیش بینی شده است امسال بیش از ۳۰۰ هزار کلزا در تناوب کشت گندم کشت شود.

رکورد تولید کلزا شکست/ فرانسوی ها مشارکت کردند

وی اضافه کرد: همچنین باید این خبر خوش را نیز اعلام کنم که ایران رکورد تولید کلزا را در یک مزرعه در کرمانشاه با تولید ۹.۵ تن کلزا در هکتار شکسته است که این تولید با نظارت فرانسوی ها انجام می شود.

وزیر جهاد کشاروز تصریح کرد: ما قطعا می توانیم در تولید روغن به نقطه خوبی برسیم اگر پا به پای هم حرکت کنیم، فقط نباید سر به سر هم بگذاریم و باید منافع ملی را در این زمینه در نظر بگیریم.

می توانیم در تولید شکر خودکفا شویم

حجتی در بخش دیگری از سخنان خود اظهارداشت: ما با همین همتی که داریم قطعا در ٤ سال آینده می توانیم در تولید شکر خودکفا شویم.

وی اضافه کرد: مقدمات این کار فراهم شده و گلوگاه آن تجهیز کارخانجات است که امیدواریم با انجام این کار، اهداف ما محقق شود.وزیر جهاد و کشاورزی با اشاره به نیاز ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تنی واردات شکر در سال اظهارداشت:‌ امیدواریم با اقداماتی که در حال انجام است بتوانیم این میزان را هم در داخل کشور تولید کنیم.

حجتی با اشاره به کاهش تعرفه واردات شکر در دهه ۸۰؛ گفت:‌تعرفه واردات شکر در نیمه دوم سال ۸۴ تا اردیبهشت ۸۵ در دولت نهم ۵ بار کاهش یافت و به صفر رسید.

حجتی افزود: این کاهش تعرفه منجر به وارادات ۲.۵ میلیون تن شکر در سال ۸۵ شد.

وی ادامه داد: صفر شدن تعرفه واردات شکر منجر به کاهش تولید شکر به ۵۰۰ هزار تن شد و تولید چغندر هم از ۶.۵ میلیون به نزدیک ۲ میلیون تن تولید کاهش یافت.

کشاورزان در سال ۸۷ به جای چغندر، سیب زمینی کاشتند!

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه سیاست‌ غلط و نگاه غلط در تعیین تعرفه شکر منجر شد سایر بخش‌های کشاورزی به غیر از تولید چغندر و شکر هم آسیب ببیند، گفت: بنابراین در سال ۸۷ کشاورزان به جای کشت چغندر اقدام به کشت سیب‌زمینی کردند و در آن سال به دلیل افزایش تولید سیب‌زمینی این محصول به صورت مجانی در بین مردم توزیع شد و سلسله‌وار آن تصمیم غلط منجر به فاجعه در بخش‌های کشاورزی و صنعت قندوشکر کشور شد.

افزایش ۵۰ درصدی تولید شکر

حجتی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: در دولت تدبیر و امید و با حمایت رئیس جمهوری، تعامل مثبت با بخش صنعت، تلاش کشاورزان و تعاملات جهانی، نزدیک به ۵۰ درصد افزایش تولید شکر داشتیم و تولید شکر از یک میلیون و یکصد هزار تن در سال ۹۲ به یک میلیون و ۶۴۳ هزار تن افزایش یافته است.