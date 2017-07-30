بخشنامه جدید دانشگاه آزاد درباره ساعات تدریس اساتید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، متن بخشنامه الزام به تکمیل موظف تدریس اعضای هیات علمی که برای اجرا به واحد و مراکز آموزشی و سازمان سما این د انشگاه ابلاغ شده، به شرح زیر است :

پیرو بخشنامه شماره ۲۲۸۴۳/۱۰ مورخ ۲۱ تیر ۹۶ ریاست دانشگاه مبنی بر بهره مندی مناسب از ظرفیت های موجود (استفاده از اساتید تمام وقت) و تکمیل شدن ساعت موظف تدریس آنها و کاهش بار حق التدریس، موارد ذیل برای برای اجرا به واحدها و مراکز آموزشی دانشگاه ابلاغ می شود.

استفاده از اساتید حق التدریس (مدرس شاغل به تدریس در واحدهای دانشگاهی که دارای هیچگونه حکم کارگزینی مبنی بر همکاری به صورت تمام وقت یا نیمه وقت از دانشگاه آزاد اسلامی نباشد) در تمامی رشته ها و گرایش هایی که ساعت موظف تدریس اعضای هیات علمی با اولویت تمام وقت و سپس نیمه وقت به دلیل کاهش دانشجو با اولویت واحد محل خدمت، واحدهای استان و سایر استان ها تکمیل نمی شود (مانند تاریخ، باستان شناسی، جغرافیا، فلسفه، علوم سیاسی، کتابداری، الهیات، ادبیات، عرب، شیمی، زیست شناسی، زمین شناسی، مهندسی نساجی، کشاورزی، منابع طبیعی، مهندسی معدن، دامپزشکی، محیط زیست و ...) ممنوع است.

بر اساس بندهای این بخشنامه استفاده از اساتید مدعو (عضو هیات علمی تمام وقت یا نیمه وقت دانشگاه آزاد اسلامی) در صورتی که ساعت موظف تدریس اعضای هیات علمی تکمیل شده باشد، بلا مانع است.

همچنین اعضای هیات علمی رشته های مرتبط دروس گروه معارف اسلامی (لیست جدول پیوست) می توانند برای تکمیل ساعات موظف خود با مراجعه به مدیر گروه معارف یا نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه نسبت به اخذ مجوز تدریس دروس عمومی معارف اقدام کنند.