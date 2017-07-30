به گزارش خبرگزاری مهر، هیات انتخاب بخش خیابانی بیست و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان متشکل از سامان خلیلیان، منوچهر اکبرلو و نیما بیگلریان طرح و ایده های رسیده به بخش خیابانی این دوره از جشنواره را ارزیابی خواهند کرد.

سامان خلیلیان نویسنده و کارگردان تئاتر و تئاتر خیابانی و مدیر دفتر تئاتر خیابانی اداره کل هنرهای نمایشی، منوچهر اکبرلو نویسنده و منتقد تئاتر و تئاتر کودک و نوجوان در کنار نیما بیگلریان نویسنده، کارگردان و بازیگر تئاتر به ارزیابی طرح های رسیده به بخش خیابانی جشنواره می پردازند.

بیست و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان با دبیری مریم کاظمی در آذر ماه ۱۳۹۶ در همدان برگزار می شود.