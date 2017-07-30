۸ مرداد ۱۳۹۶، ۱۲:۲۴

نخستین کنسرت هومن موسوی برگزار شد/ اجرای اشعار فریدون مشیری

هومن موسوی خواننده و آهنگساز نخستین کنسرت خود را با همراهی گروه موسیقی «زاوش» در تالار ایوان شمس تهران برگزار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هومن موسوی که تاکنون آلبوم‌های «پرواز با ...» و «آغاز یک خیال» را به‌صورت رسمی روانه بازار موسیقی کشور کرده و در آن بیشتر از اشعار زنده‌یاد فریدون مشیری بهره برده است، جمعه‌ شب ششم مرداد در حضور خانواده فریدون مشیری برای نخستین بار روی صحنه رفت و همراه گروه «زاوش» قطعاتی را اجرا کرد.

موسوی با قطعه «شباهنگ» از آلبوم نخست خود، کنسرتش را آغاز کرد و در ادامه قطعات «مرا میبینی»، «پری رویان»، «تار جان و نیمه جان» به اجرا درآمدند. سپس اعضای ارکستر صحنه را ترک کردند تا هومن موسوی با تک‌نوازی کیبورد قطعه «یک خواهش ساده»  را برای تماشاگران اجرا و بخش نخست این کنسرت را به پایان برساند.

در بخش دوم ابتدا قطعه «مترسک» به اجرا درآمد و بعد از آن قطعات «سمن بویان»، «مرا می‌خواستی» و «همراه با خیام» انتخاب‌های دیگر گروه برای اجرا بودند.

قطعه «وداع» که برای نخستین بار شنیده می‌شد قرار بود پایان‌بخش این اجرا باشد اما تشویق تماشاگران و درخواست آن‌ها برای اجرای مجدد قطعه «مترسک» موسوی و اعضای گروه را مجبور کرد بار دیگر روی صحنه بیایند و این قطعه را اجرا کنند.

 امین بدیعی نوازنده درامز، بهنام شکرالهی نوازنده گیتار الکتریک، احسان یوسف بیک نوازنده کیبورد و پیانو و محمد محمدلو نوازنده گیتار باس اعضای گروه «زاوش» را تشکیل می‌دادند.

نخستین کنسرت هومن موسوی به همت موسسه فرهنگی هنری سل در ایوان شمس برگزار شد.

علیرضا سعیدی

